Псевдореферендумы на захваченных территориях Украины: в Минреинтеграции предупредили коллаборантов о суде и санкциях 23 сентября, 12:12 РФ проводит свое фейковое «голосование» на захваченных территориях четырех украинских областей (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Причастных к псевдореферендумам на захваченных РФ территориях Украины в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях ждет уголовная ответственность, суд и санкции.

Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции в Facebook.

«Силовые и разведывательные ведомства Украины, а также Минреинтеграции владеют полной информацией об организаторах, исполнителях и приспешниках проведения псевдореферендумов», — отметили там.

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В ведомстве подчеркнули, что в отношении коллаборантов буду введены санкции, а также приостановлены социальные выплаты, арестовано движимое и недвижимое имущество.

В Минреигренации также обратились к предателям, заявили, что ни один коллаборант не избежит уголовной ответственности и не сможет посещать родственников на подконтрольной Украине территориях.

С 23 по 27 сентября российские оккупанты пытаются провести «голосование» на захваченных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей о присоединении их к РФ с целью аннексии.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул, что проведение «голосования» и вероятная аннексия украинских территорий не повлияет на процесс их освобождения усилиями ВСУ.

Российская пропаганда утверждает, что на фиктивных «избирательных участках» «голосование» проведут 27 сентября, а с 23 по 26 сентября включительно оккупационные власти будут имитировать голосование «на придомовых территориях и по заявлениям на дому».

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