Псевдореферендумы на захваченных территориях Украины: в Минреинтеграции предупредили коллаборантов о суде и санкциях
РФ проводит свое фейковое «голосование» на захваченных территориях четырех украинских областей (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
Причастных к псевдореферендумам на захваченных РФ территориях Украины в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях ждет уголовная ответственность, суд и санкции.
Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции в Facebook.
«Силовые и разведывательные ведомства Украины, а также Минреинтеграции владеют полной информацией об организаторах, исполнителях и приспешниках проведения псевдореферендумов», — отметили там.
В ведомстве подчеркнули, что в отношении коллаборантов буду введены санкции, а также приостановлены социальные выплаты, арестовано движимое и недвижимое имущество.
В Минреигренации также обратились к предателям, заявили, что ни один коллаборант не избежит уголовной ответственности и не сможет посещать родственников на подконтрольной Украине территориях.
С 23 по 27 сентября российские оккупанты пытаются провести «голосование» на захваченных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей о присоединении их к РФ с целью аннексии.
Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул, что проведение «голосования» и вероятная аннексия украинских территорий не повлияет на процесс их освобождения усилиями ВСУ.
Российская пропаганда утверждает, что на фиктивных «избирательных участках» «голосование» проведут 27 сентября, а с 23 по 26 сентября включительно оккупационные власти будут имитировать голосование «на придомовых территориях и по заявлениям на дому».
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