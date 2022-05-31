Кремлевскому ставленнику в Днепрорудном объявили о подозрении 31 мая, 14:14 Цей матеріал також доступний українською Злоумышленник добровольно согласился работать на российских оккупантов (Фото:Офис генпрокурора)

Украинские правоохранители объявили о подозрении коллаборанту, назначенному кремлевским ставленником в Днепрорудном.

Война России против Украины — главные события 31 мая

Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Установлено, что в мае 2022 года депутат Запорожского облсовета добровольно согласился работать на российских оккупантов, после чего уведомил об этом местных жителей и предпринимателей, призвав их сотрудничать с захватчиками.

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 5 ст. 111−1 УК Украины (государственная измена).

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