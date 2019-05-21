Феноменальная история. На Медузе вышел документальный фильм о Владимире Зеленском Вчера, 13:31 1878 Цей матеріал також доступний українською Кадр видео Meduza via YouTube Кадр из фильма Зе! От Кривбасса до Донбасса Кадр видео Meduza via YouTube

На сайте издания Медуза состоялась премьера документального фильма о президенте Украины Владимире Зеленском Зе! От Кривбасса до Донбасса.

Издание пишет, что во время предвыборной кампании его журналисты Сергей Ерженков и Илья Жегулев отправились в Кривой Рог, откуда Зеленский родом и в Киев, «чтобы понять, как „простой парень из Кривбасса“ смог взять такую высоту».

Внимание! В фильме есть ненормативная лексика

Напомним, 20 мая состоялась инаугурация президента Владимира Зеленского. Сразу после принятия присяги в своей речи по случаю инаугурации Владимир Зеленский объявил, что распускает Верховную Раду.