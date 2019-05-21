Феноменальная история. На Медузе вышел документальный фильм о Владимире Зеленском
На сайте издания Медуза состоялась премьера документального фильма о президенте Украины Владимире Зеленском Зе! От Кривбасса до Донбасса.
Издание пишет, что во время предвыборной кампании его журналисты Сергей Ерженков и Илья Жегулев отправились в Кривой Рог, откуда Зеленский родом и в Киев, «чтобы понять, как „простой парень из Кривбасса“ смог взять такую высоту».
Внимание! В фильме есть ненормативная лексика
Напомним, 20 мая состоялась инаугурация президента Владимира Зеленского. Сразу после принятия присяги в своей речи по случаю инаугурации Владимир Зеленский объявил, что распускает Верховную Раду.