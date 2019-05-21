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Феноменальная история. На Медузе вышел документальный фильм о Владимире Зеленском

Вчера, 13:31
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Феноменальная история. На Медузе вышел документальный фильм о Владимире Зеленском - фото

Кадр видео Meduza via YouTube

Кадр из фильма Зе! От Кривбасса до Донбасса

На сайте издания Медуза состоялась премьера документального фильма о президенте Украины Владимире Зеленском Зе! От Кривбасса до Донбасса.

Издание пишет, что во время предвыборной кампании его журналисты Сергей Ерженков и Илья Жегулев отправились в Кривой Рог, откуда Зеленский родом и в Киев, «чтобы понять, как „простой парень из Кривбасса“ смог взять такую высоту».

Внимание! В фильме есть ненормативная лексика

Напомним, 20 мая состоялась инаугурация президента Владимира Зеленского. Сразу после принятия присяги в своей речи по случаю инаугурации Владимир Зеленский объявил, что распускает Верховную Раду.

Теги:   Документальный фильм Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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