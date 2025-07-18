Федоров анонсировал создание украинского аналога DOGE для сокращения госрасходов

Министр цифровой трансформации и первый вице-премьер Михаил Федоров анонсировал запуск в Украине аналога американского Департамента эффективности правительства (DOGE). Об этом он сообщил в соцсети Threads.

По словам чиновника, новая структура должна помочь с реализацией нескольких проектов, связанных с сокращением государственных расходов и оценкой эффективности работы государственных органов.

«Буду искать человека, который возглавит это направление», — добавил министр.

Департамент эффективности правительства (DOGE) — инициатива, которую во время предвыборной кампании 2024 года обещал запустить Дональд Трамп. Ее руководителем стал Илон Маск.

DOGE не является официальной государственной структурой, а функционирует как частная консультативная инициатива, целью которой было предложить «предпринимательский подход» к управлению государством и сокращению государственных расходов.

Американские СМИ сообщали, что команда DOGE пыталась получить доступ к системам Министерства финансов США и ограничить полномочия государственных служащих в нескольких федеральных структурах.

В марте агентство Reuters опубликовало расследование, в котором говорилось, что один из ведущих технических специалистов DOGE, Эдвард Користин, который имел доступ к правительственным сетям США, ранее оказывал поддержку киберпреступной группировке EGodly.

8 апреля Reuters со ссылкой на источники сообщила, что DOGE Илона Маска применяет искусственный интеллект для выявления сотрудников федеральных учреждений, критикующих президента Дональда Трампа.

В мае 2025 года Маск покинул администрацию Трампа, поскольку истек срок, в течение которого он официально мог занимать должность «специального госслужащего». В то же время между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за недовольства миллиардера масштабным законопроектом о расходах, продвигаемом Белым домом.