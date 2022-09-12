Зеленский уволил Вениславского с поста представителя в КСУ 12 сентября, 22:37 Народный депутат Федор Вениславский (Фото:sluga-narodu.com)

Президент Владимир Зеленский сменил своего представителя в Конституционном суде.

В понедельник, 12 сентября, на сайте главы государства появился указ о назначении новым представителем президента в КСУ Сергея Дембовского. Его предшественник на должности, народный депутат Федор Вениславский, назначен представителем президента в Верховной Раде (ранее этот пост занимал Руслан Стефанчук, который в октябре 2021 года стал главой парламента). Вениславский был представителем Зеленского в КСУ с июня 2019 года.

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Как пишет Суспільне, Дембовский раньше был судьей Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Сергей Дембовский также был в списке внештатных советников главы Офиса президента Андрея Ермака, который публиковало издание Бабель.



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