«Закулисных игр быть не может». Представитель Зеленского прокомментировал влияние Татарова на антикоррупционные реформы и конкурс САП 15 июня, 17:00 Цей матеріал також доступний українською Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский (Фото:пресс-служба Офиса президента)

Федор Вениславский, представитель президента в Конституционном суде считает, что назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры должно состояться без промедлений и политических подтекстов.

Об этом он сообщил в интервью НВ.



«Не понимаю, в чем проблема и считаю, что победитель конкурса [Александр Клименко] должен быть назначен и никаких закулисных игр здесь быть не может», — отметил депутат Слуги народа.



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Отвечая на вопрос, влияет ли на процесс назначения Клименко заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров, тормозя финальное заседание конкурсной комиссии, политик заявил: «Я вам не могу точно сказать, что я вижу какую-то систему, которая в ручном режиме управляется. У меня нет инсайдерской информации, что Офис президента каким-то образом блокирует. У меня тоже лично много вопросов, почему не назначается победитель фактического конкурса и почему не проводится заседание комиссии». Добавив, что Верховная рада принимает все необходимые решения, способствующие назначению должностных лиц.



Кроме этого, Вениславский отметил, что считает целесообразным проведение конкурса на занятие должности директора НАБУ, а также подчеркнул необходимость продолжить воплощение судебной реформы, а именно доформировать Высший совет правосудия ( ВРП) и Высшая квалификационная комиссия судей ( ВККС) несмотря на состояние войны.

"Нужно продолжить антикоррупционные реформы и судебные власти, чтобы не усиливать скептиков в Евросоюзе относительно вступления Украины", - сказал Вениславский.



Политик считает, что украинским властям следует проводить такие реформы, которые не нуждаются во внесении изменений в Конституцию, ведь сейчас действует прямой запрет вносить такие изменения во время военного положения.

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