«Закулисных игр быть не может». Представитель Зеленского прокомментировал влияние Татарова на антикоррупционные реформы и конкурс САП

15 июня, 17:00
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Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский (Фото:пресс-служба Офиса президента)

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский (Фото:пресс-служба Офиса президента)

Автор: Дмитрий Бобрицкий

Федор Вениславский, представитель президента в Конституционном суде считает, что назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры должно состояться без промедлений и политических подтекстов.

Об этом он сообщил в интервью НВ.

«Не понимаю, в чем проблема и считаю, что победитель конкурса [Александр Клименко] должен быть назначен и никаких закулисных игр здесь быть не может», — отметил депутат Слуги народа.

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Отвечая на вопрос, влияет ли на процесс назначения Клименко заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров, тормозя финальное заседание конкурсной комиссии, политик заявил: «Я вам не могу точно сказать, что я вижу какую-то систему, которая в ручном режиме управляется. У меня нет инсайдерской информации, что Офис президента каким-то образом блокирует. У меня тоже лично много вопросов, почему не назначается победитель фактического конкурса и почему не проводится заседание комиссии». Добавив, что Верховная рада принимает все необходимые решения, способствующие назначению должностных лиц.

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Кроме этого, Вениславский отметил, что считает целесообразным проведение конкурса на занятие должности директора НАБУ, а также подчеркнул необходимость продолжить воплощение судебной реформы, а именно доформировать Высший совет правосудия ( ВРП) и Высшая квалификационная комиссия судей ( ВККС) несмотря на состояние войны.

"Нужно продолжить антикоррупционные реформы и судебные власти, чтобы не усиливать скептиков в Евросоюзе относительно вступления Украины", - сказал Вениславский.

Политик считает, что украинским властям следует проводить такие реформы, которые не нуждаются во внесении изменений в Конституцию, ведь сейчас действует прямой запрет вносить такие изменения во время военного положения.

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Теги:   Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Реформы Федор Вениславский Офис президента Украины

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