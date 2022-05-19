Вениславский объяснил необходимость продления военного положения сразу на три месяца 19 мая, 09:54 Цей матеріал також доступний українською Войска РФ готовятся к обороне, поэтому ВСУ придется их выбивать (Фото:ВСУ)

В Слуге народа объяснили решение о продлении военного положения в Украине сразу на три месяца тем, что освобождение захваченных РФ территорий может занять много времени.

Война России против Украины — главные события 19 мая

Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил член парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.

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«С 24 февраля мы уже дважды продлевали военное положение. Сейчас мы понимаем, что враг сосредоточился на строительстве фортификационных укреплений на временно контролируемых территориях. Переход в контрнаступление — это более сложные задачи, чем оборона. Так что должны осознавать, что освободить всю территорию Украины в течение ближайшего месяца мы вряд ли сможем», — пояснил он.

При этом нардеп отметил, что если Украина будет освобождена раньше этого срока, то военное положение в стране будет отменено досрочно.

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