«С F-16 у России не останется ни шанса». Зеленский показал работу украинской авиации — видео 30 июня, 22:29 МиГ-29 (иллюстративное фото) (Фото:Kacper Pempel/Reuters)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 30 июня, опубликовал видео о работе украинской авиации.

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на значительное техническое превосходство страны-агрессора России в авиации, у украинских летчиков с самого начала полномасштабной войны преимущество в морали и мастерстве.



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«Они спасают украинцев от российского террора бомбами, ракетами и убийственными дронами. Когда украинские пилоты будут управлять F-16, свобода станет непреодолимой, а для государства-террориста не останется ни одного шанса в нашем небе», — написал Зеленский.

Инфографика: NV

В видео рассказывается о разнице между МиГ-29 и российскими МиГ-31. Украинский пилот Артем говорит, что МиГ-29 не были предусмотрены для поражения таких маленьких целей, как российские крылатые ракеты и дроны-камикадзе, переданные Ираном, но защитники все равно это делают, несмотря на трудности. Ролик также объясняет, почему Украине так важно получить F-16 — это необходимо не только для наступления, но и для перехвата ракет и управляемых бомб, что спасет жизни тысяч мирных жителей.

США ранее заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут поставлять при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории страны-агрессора РФ.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Украина примет на вооружение F-16 не раньше нового 2024 года.