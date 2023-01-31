«Аэродромы уже готовят». Как украинские военные будут защищать F-16 от российских ракет — отвечает авиаэксперт 31 января, 14:24 Эксклюзив NV Истребитель F-16 на 86-й авиабазе ВВС Румынии (Фото:U.S. Air Force/Senior Airman Ali Stewart/Handout via REUTERS)

Валерий Романенко, авиаэксперт, рассказал в эфире Radio NV, как украинские военные ведут подготовку соответствующей инфраструктуры для защиты и боевого использования истребителей F-16, переговоры о получении Украиной которых активно ведутся в последнее время.

— Мы с вами в эфирах уже когда-то вспоминали, что если условно представить себе, если бы сейчас прилетела, условно, эскадрилья F-16 в Украину, то ясно, что место, где они находятся, было бы целью № 1 для любых ракет, в том числе российских баллистических Кинжалов. Подготовка инфраструктуры, насколько это сложный процесс?

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— Понимаете, если самолеты прилетят в Украину, то это не будет торжественной передачей линейки самолетов на одном аэродроме, как представляют рядовые граждане. Во-первых, будет действительно подготовлена сеть аэродромов, во-вторых, самолеты будут рассредоточены, не больше одного звена (четыре самолета) на одном аэродроме. То есть, если нам передадут эскадрилью из 12 самолетов, — это три звена на шести аэродромах, один основной, один запасной. Кроме того, на каждом аэродроме есть так называемые ЖБУ — железобетонные укрытия, еще советских времен, которые выдерживают даже удар ядерного оружия, и эти самолеты будут защищены.

У россиян просто нет такого оружия, каким бы они могли поразить эти укрытия для самолетов. Эти ЖБУ имеют большую площадь и внутри них можно выполнять все: и ремонт самолета, и вооружение, и заправку, подготовку к боевому вылету. И это будет осуществляться следующим образом: железные ворота, там огромная толщина металла в этих воротах, она там сантиметры, электродвигателями отодвигаются огромные ворота, самолет вылетает, летит, выполняет боевое задание; возвращается и снова прячется в это укрытие. То есть, можно так обеспечить деятельность этих самолетов, что никакой опасности вообще не будет.

— Насколько важен аспект, чтобы эти аэродромы еще были прикрыты системами противовоздушной обороны, это нам нужно рассматривать?

— Конечно, но это не самые сложные системы. NASAMS там не нужен, Х-22 туда не долетят, разумеется, потому что эти аэродромы будут подальше от линии столкновения. Сверхзвуковые самолеты все равно, хоть и летают с дозвуковой скоростью в крейсерском полете, на подлете, но все равно им 40 минут лететь к линии фронта. Они будут достаточно далеко, поэтому хватит каких-то простых систем противовоздушной обороны, может HAWK, может Aspide, если мы получим. И прикрыть можно кроме того районы, если там будет какая-то возле крупных городов, города же само собой прикрывают зенитными средствами. И многие аэродромы находятся либо в зоне города, либо рядом с городом. Просто сменить позицию зенитно-ракетного дивизиона, прикрывающего город.

— А представить себе можно, если мы говорим о наземной инфраструктуре, за которой будут точно охотиться оккупанты, а базировать их на территории Польши хотя бы в начале и уже использовать? Это слишком большое расстояние?

— Нет, это не слишком большое расстояние, можно подвесить два топливных бака, в F-16, если мы говорим об этом типе самолета, у него до 11 точек подвески вооружения и всего, чего нужно, радиоэлектронных систем. Можно подвесить два бака и тогда у него боевой радиус будет достигать тысячи километров, 1000−1200. Что такое боевой радиус? Это поднялся, прилетел, выполнил задание, покрутился минут 20 в районе цели, вернулся назад, имеешь 25% запас топлива.

— Насколько я понимаю, чисто технически это означает, что если на точку подвеса или две точки крепятся дополнительные топливные баки, то на эти точки невозможно закрепить, например две авиационные бомбы или еще какое-то оборудование для уничтожения оккупантов. Там же все равно есть какая-то максимальная масса, 7 с лишним тонн, насколько я помню о F-16. Правильно ли я мыслю?

— Нет, на большое расстояние, конечно, он берет меньше. Кроме того, неизвестно, с каких аэродромов он стартует. Семь тонн он не потянет, потому что, например, если он будет работать с нашего аэродрома, который с плитовым покрытием, то нужно будет брать какую-то среднюю нагрузку. И все равно, он может взять тогда не шесть ракет, а четыре ракеты средней дальности, несколько ракет малой дальности в случае необходимости перехвата российских самолетов в оперативной зоне, если планируется воздушный бой.

Может взять управляемое оружие, ему достаточно несколько Maverick и других типов ракет, которых было достаточно для того, чтобы нанести удар по наземным целям. Я думаю, что это не очень повлияет, главное, чтобы этот самолет прилетел, нанес удар каким-то количеством оружия и смог вести воздушный бой, если там окажутся вражеские истребители и благополучно вернулся на базу. То есть, не потерять его.

— Да, одноразовый самолет — это было бы слишком опрометчиво. Тогда еще один аспект, вы сказали, что если взлет будет с украинских аэродромов с плитовым покрытием, это уже будет влиять на подъемную массу, на возможность взлететь с какой-то массой, а значит — с каким-то оборудованием. Значит ли это, что Украина сейчас должна где-то переоборудовать, закатывать каким-то свежим асфальтобетоном какие-то взлетные полосы? Этот аспект важен?

— Очень важны и сейчас, согласно официальным сообщениям, такие работы ведутся. Кроме того, у нас есть несколько международных аэропортов, я не буду называть, которые совмещены с военными аэродромами, то есть используют общую взлетно-посадочную полосу. И мы можем использовать, к примеру, три звена с таких аэродромов, минимально три звена, может быть, даже больше, я просто сейчас не хочу перечислять. Самолет может подниматься с комфортного аэродрома с гладкой взлетно-посадочной полосой, а после того, как он сбросил боевой груз, садиться на обычный аэродром. Потом просто перелететь на свой базовый аэродром, возможна и такая вещь. Здесь можно варьировать возможности самолета.

— Мы с вами каждый раз говорим также о бюджете, выделенном Соединенными Штатами Америки на обучение. Сейчас новая фраза Джозефа Байдена, с которой я начал, его спросили: собираетесь ли вы поставлять F-16 Украине? Он сказал нет, но как тогда трактовать эти деньги на обучение украинских пилотов ? Как этот комплекс нам понимать?

— Кроме Соединенных Штатов, есть еще две страны, которые готовы передать нам истребители F-16, вы знаете, это Нидерланды и Польша. Кроме того, производитель, концерн Lockheed Martin сказал, что он готов в первую очередь предоставить истребители этим странам, если они передадут свои машины Украине. То есть им это даже выгодно. Польше [эти самолеты], может быть, нужны, Нидерландам F-16 вообще не нужны. Скажем так, что передача самолетов может начаться с этих стран. Байден говорит, что я умываю руки, это не я. Да, у нас можно готовить пилотов, кроме того, Нидерланды могут сами готовить пилотов, у них [имеется] прекрасный полигон.

Я был на этом полигоне, там можно отрабатывать любые задачи, включая использование оружия, боевое применение, там огромные безлюдные просторы. Там можно будет подготовить украинских пилотов на американские деньги, скажем так, американцы выделили деньги. Вот можно реализовать эти деньги, передав их Канаде или Нидерландам за подготовку украинских пилотов. Как-то так можно решить этот вопрос. То есть, есть согласные поставлять самолеты и эти согласные могут даже готовить летный состав.