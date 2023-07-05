«Не все верно оценили масштаб задачи». С какими проблемами столкнулась передача F-16 Украине и как это решить — объясняет эксперт 5 июля, 17:56 NV Премиум Нидерландский пилот, который будет обучать украинских коллег, возле истребителя F-16 в ангаре в Волкеле, Нидерланды, 9 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Валерий Романенко, авиаэксперт, рассказал в эфире Radio NV, как государства Запада решают проблемы, которые возникли в процессе планирования передачи Украине истребителей F-16 и сколько времени это займет.

— Начнем с длинной саги о коалиции F-16. Решение уже принято, говорит спикер Сил противовоздушной обороны Юрий Игнат, а остальное — вопрос времени. Уже известно, что должны были бы где-то начаться еще в июне обучение украинских летчиков, но сейчас эта дата сдвигается, уже сказано, что их еще не обучают. С чем это может быть связано?

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— Это связано с подготовкой тренировочных центров. Дело в том, что F-16 массово снимаются с вооружения, соответственно, натовские страны не нуждаются в тренажерах и учебных центрах для F-16. И вот только когда возник вопрос поставки самолетов Украине и подготовка летного и технического состава на них, тогда эта проблема стала актуальной. Пропускная способность, каждая страна готовила не более звена, четыре пилота ежегодно, а сейчас надо подготовить целую бригаду.