F-16, Gripen и Rafale. Зеленский заявил, что Украина планирует получить до 250 новых истребителей

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции, 22 октября 2025 года (Фото: Fredrik Sandberg/TT News Agency/via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует получить до 250 новых самолетов F-16, Gripen и Rafale. Украина ведет переговоры по самолетам со Швецией, Францией и США.

«Я веду три параллельных разговора по самолетам — со шведами, с французами и с американцами. А общий запрос на будущее нашей боевой авиации — это флот на 250 новых самолетов», — заявил президент в понедельник, 27 октября, во время общения с журналистами, сообщает Бабель.

Реклама

По словам Зеленского, Gripen являются одними из приоритетных самолетов для Украины из-за дешевого обслуживания. Также эти самолеты способны садиться даже на трассе и применять все имеющиеся в Украине ракеты.

«Обслуживание Gripen — самое дешевое, потому что наименьшее количество людей должно быть задействовано. Для нашего пилота со специальностью и опытом — это не полтора года обучения, как, например, у нас было с F-16, а 6 месяцев. Все летно-посадочные технические возможности в Gripen тоже выгодные», — цитирует украинского лидера Укринформ.

Президент рассказал, что еще до получения F-16 украинские специалисты начали искать способы использования западного оружия на самолетах советского производства. По его словам, это занимало месяцы: из-за отсутствия соответствующих подвесов не удавалось использовать имеющиеся ракеты сразу.

В то же время Зеленский отметил, что Gripen значительно проще в этом плане — на него можно установить практически все типы вооружения, которые применяет Украина. Киев договорился со Швецией о 150 новых истребителях Gripen.

Инфографика: NV

22 октября Владимир Зеленский заявил о подписании со Швецией письма о намерениях по сотрудничеству в сфере развития воздушных возможностей. Он отметил, что это соглашение предоставит Украине возможность получить серьезный флот истребителей Gripen.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что Стокгольм сможет начать поставки Украине истребителей Gripen примерно через три года. Однако позже Зеленский заявил, что первые из 150 шведских истребителей Gripen могут поступить в Украину уже в 2026 году.