Зеленский: Ежедневно в боях погибает 60−100 украинских военных

1 июня, 10:21
Цей матеріал також доступний українською
Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTER)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTER)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на фронте ежедневно погибают 60−100 украинских военных, еще 500 получают ранения.

Война России против Украины — главные события 1 июня

«Ситуация очень сложная, 60−100 солдат за день погибают в бою и около 500 человек получают ранения в бою. Так мы держим свои оборонительные рубежи», — сказал Зеленский в интервью Newsmax.

Видео дня

По его словам, самая сложная ситуация на востоке Украины.

Ранее Зеленский обратился к тем, кто пытается «подгонять ВСУ или указывать, как наступать», и заявил, что Украина ценит жизни своих защитников.

https://www.youtube.com/embed/Bg1Tzqrfx78

Также он заявлял, что деоккупация украинских территорий не должна привести к гибели десятков тысяч людей.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Украинские военные Владимир Зеленский Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X