Зеленский: Ежедневно в боях погибает 60−100 украинских военных 1 июня, 10:21 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTER)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на фронте ежедневно погибают 60−100 украинских военных, еще 500 получают ранения.

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«Ситуация очень сложная, 60−100 солдат за день погибают в бою и около 500 человек получают ранения в бою. Так мы держим свои оборонительные рубежи», — сказал Зеленский в интервью Newsmax.

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По его словам, самая сложная ситуация на востоке Украины.

Ранее Зеленский обратился к тем, кто пытается «подгонять ВСУ или указывать, как наступать», и заявил, что Украина ценит жизни своих защитников.

Также он заявлял, что деоккупация украинских территорий не должна привести к гибели десятков тысяч людей.

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