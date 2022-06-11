Подоляк о смертном приговоре «ДНР» иностранным бойцам ВСУ: РФ это нужно для внутренней пропаганды, юридических последствий не будет

11 июня, 15:09
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Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что смертный приговор "ДНР" трем иностранным бойцам ВСУ нужен России для внутренней пропаганды.

Об этом он заявил в интервью НВ.

На вопрос, может ли такой шаг террористов быть анонсом трибунала над бойцами Азова, Подоляк сказал, что никаких «Л/ДНР» не существует, как и судебных систем этих квазиреспублик.

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«То есть юридических последствий каких-либо решений, принимаемых типа судами там, нет. Это элементы пропаганды», — продолжил он.

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Слева направо: британцы Эйден Эслин, Шон Пиннер и марокканец Брахим Саадун в зале «суда» в оккупированном Донецке (Фото:Supreme Court of Donetsk People’s Republic/Handout via REUTERS) Фарс в духе советских времен. Что означают три «показательных» смертных приговора иностранным военнослужащим ВСУ в «ДНР» — мировые СМИ

В качестве второго аргумента он привел то, что каждый из военных ВСУ, в том числе и иностранцы, — это люди, абсолютно законно, юридически мотивированно служащие Украине. По словам Подоляка, все юридические решения по ним может принимать только РФ, которая сегодня воюет против Украины, а решение непризнанных псевдообразований «не имеют никакого смысла».

«Наконец третье. Безусловно, Россия в пропагандистских целях использует любые элементы, в частности, судилище над нашими парнями, имею в виду над работавшими в нашей армии комбатантами. Безусловно, они захотят все имплементировать в другую судебную историю по азовцам или любому из наших военнопленных, потому что все это им нужно для внутренней пропаганды. Юридических последствий этих действий не будет. Мир не признает то, что сегодня делает РФ руками своих марионеточных режимов в квазиреспубликах», — подытожил советник главы ОП.

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Так называемый «верховный суд» террористической группировки «ДНР» 9 июня объявил, что «приговорил» к смертной казни двух граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна, которые защищали Украину. Все они вступили в ряды ВСУ еще до начала полномасштабного вторжения России.

В Генеральном штабе ВСУ напомнили, что все иностранные граждане и люди без гражданства, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины в рядах ВСУ, в добровольном порядке приняты на службу по контракту в соответствии с украинским законодательством. На них как на военнослужащих ВСУ распространяется правовой статус комбатантов, и в случае попадания в руки врага с ними должны обращаться как с военнопленными.

Глава МИД Британии Лиз Трасс обсудила с украинским коллегой Дмитрием Кулебой совместные усилия по освобождению из плена иностранных защитников Украины, которым кремлевский режим угрожает смертной казнью.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Украина расследует вынесение псевдосудом «ДНР» фиктивного приговора и принимает меры, чтобы все причастные к этому незаконному решению были привлечены к ответственности.

У нас много хайпа на войне. Это ненормально – Михаил Подоляк
youtube.com/watch?v=Xykowso5qBs
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   ДНР Смертная казнь Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российская пропаганда Иностранцы Михаил Подоляк Война России против Украины

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