Противоречит правилам мероприятия. Организаторы Евровидения отказали Зеленскому в речи во время финала

12 мая, 03:28
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Переговоры о выступлении Зеленского перед зрителями Евровидения еще продолжаются (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Переговоры о выступлении Зеленского перед зрителями Евровидения еще продолжаются (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Организатор песенного конкурса Евровидение отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении во время финала.

Об этом сообщает The Times.

«Песенный конкурс Евровидение — это международное развлекательное шоу, которое руководствуется строгими правилами и принципами, установленными с момента его создания. В рамках этого одним из краеугольных камней конкурса является неполитический характер мероприятия», — заявил представитель Союза вещателей, организующих конкурс.

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Отмечается, что «сложные и щепетильные» переговоры все еще продолжаются, поскольку организаторы опасаются, что это создаст прецедент в будущем.

В то же время, бывший министр культуры культуры Великобритании лорд Вейзи считает, что «жалко прятаться от того, на фоне каких событий проходит конкурс»

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В прошлом году на конкурсе Евровидения победила украинская группа Kalush orchestra. Соответственно, конкурс в 2023 году должен был пройти в Украине, но из-за войны организаторы перенесли Евровидение в Британию.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Евровидение Владимир Зеленский Евровидение 2023

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