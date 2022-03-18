Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что сделает все возможное для ускорения вступления Украины в ЕС — Зеленский 18 марта, 16:29 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом он сообщил в видеообращении.

Зеленский отметил, что на переговорах обсуждались конкретные шаги, которые дадут Украине еще больше сил, не только для обороны, но и для экономики.

Видео дня

«Президент Урсула фон дер Ляйен пообещала, что сделает все возможное для ускорения вступления Украины в ЕС. Бюрократические процессы, обычно занимающие годы, сокращаем для нашего государства до недель, до месяцев. Это не просто, но мы это делаем. Уверен», — сказал Зеленский.

По словам президента, также договорились о поддержке от Евросоюза для украинцев, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны.

«Договорились о новом „макрофине“ — еще 300 млн евро для Украины. Вдобавок к тем, в отношении которых уже было принято решение», — также отметил глава государства.

Кроме того, Зеленский обсудил с партнерами следующий пакет санкций против России.

«Чтобы они почувствовали, что каждая ракета против нашего государства, каждая бомба, каждый выстрел имеют свою цену. Для российского бюджета, для российских компаний, для российских амбиций и для конкретных людей, олицетворяющих российскую власть», — отметил он.

Зеленский добавил, что пока не будет мира для Украины, санкции против России должны стабильно расти.

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