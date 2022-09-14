ЕС снял часть санкций с Януковича, Пшонки и их сыновей 14 сентября, 10:56 Янукович остается под санкциями ЕС за его роль в подрыве и угрозе территориальной целостности Украины (Фото:Tatyana Makeyeva/Reuters)

Евросоюз снял часть санкций с беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, его сына Александра, а также с бывшего генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артема, которые были введены за растрату госсредств в 2014 году.

Такое решение обнародовано в Официальном журнале ЕС.

«На основании рассмотрения Совета ЕС записи о четырех лицах, в отношении которых срок применения ограничительных мер истек 6 сентября 2022 года, а также сведения об их правах на защиту и их праве на эффективную судебную защиту, должны быть исключены из Приложения I к Регламенту (ЕС) № 208/2014», — говорится в документе.

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Речь идет о санкциях, введенных за растрату бюджетных средств против бывшим украинских высокопоставленных чиновников 5 марта 2014 года. Они также затрагивали их активы в странах Евросоюза.

Еще в начале 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль допустил отмену части санкций против Януковича и его соратников. Он объяснил это тем, что ограничительные меры уже сыграли свою роль и больше не имеют веса.

В начале августа текущего года ЕС ввел новые санкции против Януковича и его сына Александра в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину. В Совете ЕС пояснили, что Янукович-старший после побега в Россию продолжает деятельность, направленную на дестабилизацию Украины.

В Евросоюзе отметили, что, по различным данным, беглый экс-президент был частью планов России, которая хотела «заменить» Януковичем президента Украины Владимира Зеленского на первых этапах полномасштабной войны.

Летом 2021 года генеральный суд Европейского союза отменил заморозку средств Януковича и его сына. Эти санкции к тому времени уже утратили силу. Совет Евросоюза не смог доказать соблюдение судебными органами Украины права на защиту в уголовных процессах, которые ведутся в отношении Януковича и его сына. Совет ЕС каждый год принимает решение относительно продления санкций.

В Украине в отношении беглого экс-президента продолжается расследование.

24 января 2019 года Януковича приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ.

В мае 2020-го Януковича заочно арестовали по делу об узурпации власти.

В начале октября 2021-го Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Януковича по делу о завладении резиденцией Межигорье. 5 ноября ГБР сообщило беглому экс-президенту о новом подозрении как руководителю преступной группировки.

Янукович с 2014 года скрывается в России.











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