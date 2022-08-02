СБУ заявила, что разоблачила ботоферму, распространяющую фейки о конфликте ОП с Залужным. К ней причастна Евросолидарность — источник НВ 2 августа, 13:30 СБУ обезвредила организованную группировку (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины заявила, что обезвредила организованную группировку, которая создала мощную ботоферму для дискредитации руководства Украины. По данным источника НВ в правоохранительных органах, к ней причастна партия Европейская солидарность.



По данным пресс-службы ведомства, злоумышленники массово распространяли через интернет дезинформацию, в том числе о деятельности высшего военно-политического руководства страны.

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«Пропагандистские „мощности“ этой ботофермы использовали и представители российских спецслужб. В частности, через ботов они распространяли фейковые новости о ситуации на фронтах и проводили другие информационные диверсии. Среди последних „операций“ злоумышленников: распространение контента о якобы конфликте между руководством ОП и Главнокомандующим ВСУ, а также проведение кампании по дискредитации первой леди», — пояснили там.

В СБУ добавили, что для «разгона» деструктивного контента дельцы администрировали более 1 млн собственных ботов, а также многочисленные группы в соцсетях с аудиторией почти 400 тыс. пользователей.

В ходе многоэтапной спецоперации удалось разоблачить руководителя преступной группы. Им оказался гражданин РФ, проживавший в Киеве и позиционировавший себя как «политический эксперт».

По данным следствия, он организовал информационно-взрывную деятельность по заказу одной из украинских политсил. Для координации преступных действий был на «связи» с нынешним нардепом, входящим в близкое окружение бывшего руководства государства.

Установлено, что российский «политтехнолог» создал специальное программное обеспечение. С его помощью участники группы управляли в автоматическом режиме неограниченным количеством анонимных аккаунтов в наиболее популярных соцсетях.

Для маскировки противоправной деятельности злоумышленники обустроили соответствующее оборудование в разных городах Украины, в частности, в Киеве, Харькове и Виннице.

Кроме того, «политэксперт» неоднократно обнародовал деструктивную пропаганду от своего имени, лично выступая на медиаресурсах, подконтрольных его " куратором".

Во время обысков по местам нахождения организаторов преступления правоохранители изъяли:

аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий функционирование ботофермы;

5000 сим-карт, которые злоумышленники использовали для создания и последующего ведения технических аккаунтов;

200 Proxy-серверов для подмены IP-адресов и избегание блокировки соответствующих интернет-ресурсов.

По факту разоблачения ботофермы начато уголовное производство по ч. 2 ст. 361 ( несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия по привлечению к ответственности всех организаторов ботофермы.

Источники НВ в правоохранительных органах сообщают, что политсила, которая пользовалась услугами ботофермы — Европейская солидарность.

Имя нардепа, курировавшего деятельность ботофермы, пока не называется.

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