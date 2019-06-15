Европейская солидарность проверит всех членов избирательного списка партии
Политсовет партии экс-президента Петра Порошенко Европейская солидарность инициировал проверку всех членов избирательного списка.
Соответствующее сообщение появилось на сайте партии.
«Ввиду публичной реакции по отдельным кандидатам в народные депутаты, политсовет партии Европейская солидарность инициировал проверку всех членов списка от Европейской солидарности», — сказано в сообщении.
«Мы подчеркиваем, что считаем очищение списка нормальной европейской практикой. Напоминаем, что ранее уже началась проверка обстоятельств поведения Н. Баласинович», — добавили в партии.
Отмечается, что результаты проверки станут известны на следующей неделе.
Ранее на YouTube появилось видео, как глава Васильковского райсовета Наталья Баласинович, № 30 в списке партии Европейская солидарность, ругается с кем-то с применением ненормативной лексики.
Как сообщило интернет-издание Цензор.нет со ссылкой на авторов видео, Баласинович находилась в нетрезвом состоянии и ругалась с сотрудницей полиции.