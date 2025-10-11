В Кабмине предложили Раде исключить русский из списка миноритарных языков под защитой Европейской хартии

Как заявил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук, правительство предложило Раде исключить русский из списка миноритарных языков под защитой Европейской хартии (Фото: NV)

Украинское правительство предлагает Верховной Раде исключить русский и молдавский языки , а также добавить чешский в список языков, к которым применяется защита Европейской хартии региональных или миноритарных языков.

Об этом 11 октября заявил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

По его информации, правительство одобрило проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обновлением официального перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков.

«Законопроектом предлагается привести название и положения ЗУ О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств и положения ЗУ О национальных меньшинствах (сообществах) Украины и ЗУ О медиа в соответствие с обновленным официальным переводом Европейской хартии региональных или миноритарных языков, который был осуществлен Министерством иностранных дел Украины в январе 2024 года», — написал Мельничук.

Кроме того, как уточнил представитель Кабмина, в Украине положения Европейской хартии региональных или миноритарных языков будут применяться к нижеследующим языкам:

белорусский ;

болгарский ;

гагаузский ;

крымскотатарский ;

новогреческий ;

немецкий ;

польский ;

румынский ;

словацкий ;

венгерский ;

чешский ;

иврит.

Таким образом из перечня предлагается исключить русский и молдавский языки, еврейский заменить на иврит и добавить чешский, подытожил Мельничук.