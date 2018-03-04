Европейская комиссия готова выступить посредником в газовом вопросе между Украиной и Россией

Европейская комиссия готова к посредничеству в процессе урегулирования газовой ситуации между Украиной и РФ. Об этом заявил вице-президент ЕК по вопросам энергетического союза Марош Шефчович.

«Европейская комиссия готова участвовать и выступать посредником в трехстороннем процессе, который в прошлом доказал свою эффективность в преодолении разногласий между сторонами. Из-за сложности и деликатности этого вопроса, мы будем продолжать изучать возможности такого процесса в двустороннем порядке», – говорится в обращении.

В заявлении также говорится, что Украина и Россия подтвердили свою готовность оставаться в тесном контакте с Еврокомиссией. В последние дни вице-президент Шефчович уже разговаривал с премьер-министром Украины, исполнительным директором Нафтогаза и министром энергетики РФ.

«Я буду внимательно следить за ситуацией, чтобы убедиться, чтобы была постоянная гарантия транзита российского газа через Украину в ЕС, поскольку это остается нашим приоритетом», – заявил вице-президент Европейской комиссии.

Ранее в Укртрансгазе сообщили, что российский Газпром с начала 2018 года ни разу не обеспечил давление на входе в ГТС Украины, отвечавший хотя бы минимальным условиям транзитного контракта.

Напомним, что Стокгольмский арбитраж полностью отклонил требования российского Газпрома в НАК Нафтогаза Украины на $56 млрд в 2012-2017 годах. Также суд удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации объемов газа для транзита, недопоставил Газпром. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогаза компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

В ответ на решение суда российский Газпром начал немедленную процедуру расторжения контрактов с Национальной акционерной компанией Нафтогаз Украины на поставку и транзит газа.

За срыв поставок газа Нафтогаз намерен требовать от российского монополиста Газпром компенсацию убытков.

Кроме того, 2 марта стало известно, что компания Нафтогаз Украины подписала контракт с польской нефтегазовой компанией PGNiG о срочных поставках газа после того, как российский Газпром отказался от поставок в Украину.