Сегодня в Брюсселе могут рекомендовать предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС

17 июня, 10:29
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Кроме Украины Еврокомиссия также примет рекомендации относительно Молдовы и Грузии (Фото:Dusan_Cvetanovic / pixabay)

Кроме Украины Еврокомиссия также примет рекомендации относительно Молдовы и Грузии (Фото:Dusan_Cvetanovic / pixabay)

В пятницу, 17 июня, в Брюсселе состоится заседание коллегии Еврокомиссии, на котором будут приняты рекомендации по поводу предоставления Украине, Молдове и Грузии статуса кандидата в члены ЕС.

По его завершению о соответствующие решения должны объявить президент ЕК Урсула фон дер Ляйен и европейский комиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархеи.

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Как ожидается, выводы в отношении Украины будут положительными, а Молдове выдвинут дополнительные условия.

Что касается Грузии, то ей в предоставлении статуса кандидата в члены Евросоюза, вероятно, будет отказано до выполнения «длинного перечня требований».

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Заключение ЕК будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.

Далее заявка Украины на вступление в Евросоюз будет обсуждаться на уровне европейских лидеров в Европейском совете.

При этом некоторые страны ЕС выступают против предоставления Украине статуса страны-кандидата. Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что против этого высказались три страны. По данным СМИ, среди них Австрия и Дания.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. «За» проголосовали 438 евродепутатов. 9 июня лидеры фракций Европарламента призвали предоставить Украине и Молдове статус кандидата, а также работать над предоставлением такого же статуса Грузии.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Грузия Евросоюз Еврокомиссия Брюссель Молдова Украина

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