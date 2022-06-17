Сегодня в Брюсселе могут рекомендовать предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС
Кроме Украины Еврокомиссия также примет рекомендации относительно Молдовы и Грузии (Фото:Dusan_Cvetanovic / pixabay)
В пятницу, 17 июня, в Брюсселе состоится заседание коллегии Еврокомиссии, на котором будут приняты рекомендации по поводу предоставления Украине, Молдове и Грузии статуса кандидата в члены ЕС.
По его завершению о соответствующие решения должны объявить президент ЕК Урсула фон дер Ляйен и европейский комиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархеи.
Как ожидается, выводы в отношении Украины будут положительными, а Молдове выдвинут дополнительные условия.
Что касается Грузии, то ей в предоставлении статуса кандидата в члены Евросоюза, вероятно, будет отказано до выполнения «длинного перечня требований».
Заключение ЕК будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.
Далее заявка Украины на вступление в Евросоюз будет обсуждаться на уровне европейских лидеров в Европейском совете.
При этом некоторые страны ЕС выступают против предоставления Украине статуса страны-кандидата. Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что против этого высказались три страны. По данным СМИ, среди них Австрия и Дания.
8 июня Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. «За» проголосовали 438 евродепутатов. 9 июня лидеры фракций Европарламента призвали предоставить Украине и Молдове статус кандидата, а также работать над предоставлением такого же статуса Грузии.
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