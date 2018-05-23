Евродепутаты назвали создание Антикоррупционного суда залогом финансовой поддержки Украины

Депутаты Европейского парламента назвали создание Антикоррупционного суда условием международной и европейской финансовой поддержки Украины.

"Украина должна выполнять рекомендации Венецианской комиссии, особенно в отношении юрисдикции суда и процесса отбора судей. Это одна из предпосылок для продолжения международной и европейской финансовой поддержки Украины", -сказано в заявлении.

По словам евродепутатов, принятие закона должно быть дополнено отменой обязательств по электронным декларациям для активистов-антикоррупционеров и избранием политически сбалансированной Центральной избирательной комиссии.

Евродепутаты добавили, что эти меры помогут завершить основные антикоррупционные реформы и станут одним из важных шагов на пути к справедливым выборам в 2019 году.

23 мая Рада начала рассмотрение во втором чтении законопроекта о Высшем антикоррупционном суде.

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