Евродепутат Хармс прокомментировала разговор с фейковым главой Администрации президента Украины

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс заявила, что стала жертвой дезинформационной войны. Так она прокомментировала свой телефонный разговор с неизвестным, который выдал себя за главу Администрации президента Украины Игоря Райнина и сообщил, что глава государства намерен на следующей неделе представить проект закона о равных правах.

"Меня и мой офис дезинформировали относительно готовящегося законопроекта о равных правах, используя сфабрикованный номер телефона и адрес электронной почты, выдавая себя за главу АП", - написала Хармс в Twitter.

Me &my office have been misinformed systematically about a draft law on same rights using fabricated phone&mail identity and posing as President's chief of staff.This was my own experience with ongoing disinformation war.I am sorry for problems&miscommunication caused. 1/2