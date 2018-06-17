Евродепутат Хармс прокомментировала разговор с фейковым главой Администрации президента Украины

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс заявила, что стала жертвой дезинформационной войны. Так она прокомментировала свой телефонный разговор с неизвестным, который выдал себя за главу Администрации президента Украины Игоря Райнина и сообщил, что глава государства намерен на следующей неделе представить проект закона о равных правах.

"Меня и мой офис дезинформировали относительно готовящегося законопроекта о равных правах, используя сфабрикованный номер телефона и адрес электронной почты, выдавая себя за главу АП", - написала Хармс в Twitter.

Me &my office have been misinformed systematically about a draft law on same rights using fabricated phone&mail identity and posing as President's chief of staff.This was my own experience with ongoing disinformation war.I am sorry for problems&miscommunication caused. 1/2 — Rebecca Harms (@RebHarms) 17 июня 2018 г.

Европейский парламентарий выразила сожаление о проблемах, которые этот инцидент мог повлечь.

"Теперь у меня появился свой собственный опыт продолжающейся дезинформационный войны. Я сожалею и о проблемах и недопонимании, которые это могло вызвать", - отметила Хармс.

Она подчеркнула, что данный инцидент не влияет на то, что прошедшия 17 июня Марш равенства в Киеве является значительным успехом для Украины и "шагом на пути к равенству гражданских прав украинцев". Она также принимала участие в марше и высоко оценила действия полиции во время его проведения.

I would like to underline that the incident doesn’t affect the fact that today’s #KyivPride is a substantial success for Ukraine &advancement of civil rights& equality for Ukrainians.I thank Ukrainian police & National Guard for protecting the event. 2/2 @poroshenko @MiRo_SPD — Rebecca Harms (@RebHarms) 17 июня 2018 г.

Ранее Хармс сказала журналистам, что во время разговора с представителями АП ей передали слова президента Украины Петра Порошенко о его намерении на следующей неделе представить проект закона о равных правах. Эта законодательная инициатива дала бы возможность легализовать регистрацию гражданского партнерства для однополых пар.

Советник Хармс Максим Эристави уточнил, что собеседник евродепутата представился главой АП Игорем Райниным, который по поручению президента проинформировал о законодательной инициативе, которая "будет касаться и прав ЛГБТ-украинцев, в рамках европейских законодательных стандартов".

В Администрации президента Украины заявили, что не готовят никаких законопроектов о равенстве прав и не обсуждали эту тему с Хармс.

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