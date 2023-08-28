Позывной Маршал. Зеленский присвоил звание генерала Евгению Жукову 28 августа, 23:16 Евгений Жуков (Фото:Патрульна поліція України / Facebook)

Президент Владимир Зеленский присвоил звание генерала полиции третьего ранга начальнику Департамента патрульной полиции Нацполиции Евгению Жукову (позывной Маршал).

Указ от 24 августа опубликован на сайте главы государства.



Также звания генерала полиции третьего ранга получили начальник ГУ НП в Херсонской области Игорь Король, начальник департамента кадрового обеспечения НП Сергей Кобец и начальник департамента киберполиции НП Юрий Выходец.

Видео дня

Как сообщает Новинарня, Евгений Жуков с 2007 года служил в 79-й аэромобильной бригаде, занимал должности от командира взвода до заместителя командира батальона. Участвовал в боевых действиях на востоке Украины с 2014 года, в том числе руководил сводным подразделением, которое обороняло аэропорт Донецк. В сентябре 2015-го стал замначальника департамента патрульной службы МВД, позже возглавил Департамент патрульной полиции Нацполиции.



«Август 2003, принял военную присягу на верность украинскому народу. Прошло 20 лет. Работаем дальше. Спасибо», — отреагировал Жуков в Telegram.