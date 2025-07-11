Народному депутату Украины Евгению Шевченко , который находится под стражей за госизмену, сообщили о новом подозрении в мошенничестве, пишет Служба безопасности Украины в пятницу, 11 июля.

По данным следствия, нардеп выманивал деньги у одной из украинских компаний, которая покупала минеральные удобрения в Беларуси. Он создавал искусственные препятствия при доставке товаров из соседней страны, требуя взятку за их решение в размере 14,5 млн грн.

СБУ сообщает, что указанная сумма поступила на счета фирмы сына Шевченко.

Также правоохранители подозревают, что депутат мог получать регулярные «откаты» за белорусские квоты на поставку удобрений.

Депутату сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах), за что ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Офис генерального прокурора уточнил, что речь идет о периоде с декабря 2021 по февраль 2022 года. Правоохранители также проверяют факты причастности к указанному преступлению бывшего министра инфраструктуры Украины.

СБУ и ОГП прямо не называют фамилию депутата, но данные свидетельствуют, что речь идет о Евгении Шевченко, который находится под стражей с ноября 2024 года. Это подтверждает и агентство Интерфакс-Украина.

Ранее 11 июля СМИ сообщили, что ГБР проводит обыски у бывшего вице-премьер-министра по восстановлению Украины Александра Кубракова по делу о мошенничестве народного депутата Евгения Шевченко. Утверждалось, что Шевченко в реализации мошеннической схемы мог способствовать Кубраков.

Зато Кубраков отрицает свою причастность к Шевченко.

Антиукраинская деятельность нардепа Евгения Шевченко антиукраинская деятельность

14 ноября нардепу от Слуги народа Евгению Шевченко сообщили о подозрении в государственной измене. По материалам дела, фигурант систематически занимался информационно-подрывной деятельностью в интересах РФ.

13 июня Офис генерального прокурора сообщил о новом подозрении в госизмене в условиях военного положения нардепу Шевченко. По данным расследования, после 24 февраля 2022 года нардеп записывал программы на своих каналах, давал интервью пророссийским блогерам и экспертам, и этот контент позже распространяли российские пропагандистские СМИ.

Шевченко, в частности, утверждал, что украинская власть не может удержать территории и достичь мира, а также распространял мнение, что Украина должна согласиться на любые переговоры с Россией. Он также неоднократно ездил в Беларусь, где встречался с представителями бизнеса, политики и местным диктатором Лукашенко.