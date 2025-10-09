Суд продлил арест нардепа Шевченко, обвиняемого в госизмене

Печерский райсуд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для народного депутата Евгения Шевченко , которого обвиняют в госизмене.

Об этом Общественному сообщили в пресс-службе суда.

Меру пресечения парламентарию продлили до 14 ноября.

Предварительно Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении нардепа Шевченко. Его обвиняют в госизмене и мошенничестве.

14 ноября 2024 года нардепу от Слуги народа Евгению Шевченко сообщили о подозрении в государственной измене. По материалам дела, фигурант систематически занимался информационно-подрывной деятельностью в интересах РФ.

13 июня 2025 года Офис генерального прокурора сообщил о новом подозрении в госизмене в условиях военного положения нардепу Шевченко. По данным расследования, после 24 февраля 2022 года нардеп записывал программы на своих каналах, давал интервью пророссийским блогерам и экспертам, и этот контент позже распространяли российские пропагандистские СМИ.

Шевченко, в частности, утверждал, что украинская власть не может удержать территории и достичь мира, а также распространял мнение, что Украина должна согласиться на любые переговоры с Россией. Он также неоднократно ездил в Беларусь, где встречался с представителями бизнеса, политики и местным диктатором Лукашенко.

11 июля Украинская правда со ссылкой на источники написала, что ГБР проводит обыски у Кубракова. По данным издания, нардеп Шевченко мошенническим способом выманил у предпринимателей 14,5 млн грн якобы на закупку удобрений в Беларуси.

Собеседник УП в правоохранительных органах утверждает, что способствовать Шевченко в реализации этого замысла мог Кубраков.

В тот же день Шевченко сообщили о новом подозрении в мошенничестве.