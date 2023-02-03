«Время прекращать кровавые гастроли россиян». Офис генпрокурора объявил подозрение руководителю ЧВК Вагнер Пригожину 3 февраля, 10:16 Евгений Пригожин, Владимир Путин и Дмитрий Песков (Фото:REUTERS/Misha Japaridze/Pool/File Photo/File Photo)

Офис Генерального прокурора Украины объявил подозрение руководителю частной военной компании Вагнер Евгению Пригожину. Его обвиняют в ряде военных преступлений против Украины.

Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин в Twitter.

«Пора прекращать кровавые гастроли россиян, которые прикрываются именем известного композитора. Офис генерального прокурора объявил подозрение руководителю ЧВК Вагнер. По материалам следствия он занимался вербовкой и отправкой бойцов на войну против Украины и ответственен за тысячи военных преступлений», — написал он.

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Также генпрокурор подчеркнул, что ответственности за преступления против Украины не уйдут и рядовые «вагнеровцы», даже те, кто бежал за границу.

«Прокуроры уже провели допросы двух бойцов, которые находятся в ЕС. Также продолжается проверка причастности к военным преступлениям еще одного участника НДС, находящегося в Норвегии. Соответствующий запрос на проведение следственных действий в скором времени будет отправлен нашим норвежским коллегам», — добавил Костин.

В газете Правительственный курьер говорится, что Пригожинуобъявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины), что карается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой и в ведении агрессивной войны против Украины (ч. 2 ст. 437 УК Украины), что предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

В Правительственном курьере также опубликована повестка о вызове Пригожина на допрос в Офис генпрокурора. Согласно этому документу, Пригожин должен явиться 13, 14 и 15 февраля на допрос в Офис генпрокурора.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее сообщали, что путинский олигарх и основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин напрямую не руководит штабом «вагнеровцев», а выполняет только медийную функцию.