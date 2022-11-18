Зеленский ответил на петицию с призывом назначить Евгения Карася главой СБУ

18 ноября, 19:47
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Евгений Карась (Фото:Євген Карать / Facebook)

Евгений Карась (Фото:Євген Карать / Facebook)

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом назначить военнослужащего и лидера праворадикальной организации С14 (движение Суспільство майбутнього) Евгения Карася главой СБУ, которая набрала больше 25 тысяч подписей.

Как сообщается на сайте главы государства, Зеленский напомнил, что руководитель СБУ должен соответствовать требованиям, перечисленным в законе, и что Верховная Рада назначает и увольняет главу СБУ по представлению президента, но во время военного положения глава государства может принять решение об отстранении руководителя спецслужбы и назначении и.о.

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Президент также написал, что действует только на основаниях правового порядка и предусмотренным Конституцией и законами Украины способом.

"…Предложение, изложенное в электронной петиции, мною принято к сведению", — заявил глава государства.

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Верховная Рада 19 июля уволила Ивана Баканова с должности главы СБУ, а Ирину Венедиктову — с поста генпрокурора. 17 июля президент отстранил Баканова и Венедиктову от исполнения обязанностей. Он объяснил, что принял решение из-за большого количества уголовных производств о госизмене и коллаборационизме среди сотрудников правоохранительных органов.

Обязанности главы СБУ временно исполняет Василий Малюк.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Владимир Зеленский Петиция Активист Иван Баканов

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