Прокуратура проверяет деятельность уволенного одесского военкома Борисова по трем статьям, в Испанию и еще ряд стран направили запросы 29 июня, 13:44 Евгения Борисова уволили после скандала с недвижимостью в Испании на миллионы долларов (Фото:Одесса медиа)

Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона проверяет факты возможного незаконного обогащения, уклонения от военной службы и превышения служебных полномочий бывшим одесским военкомом Евгением Борисовым.

Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, проверки идут по трем статьям — ст. 368−5, ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст.426−1 УК Украины).

Следствие проверяет информацию СМИ об имуществе членов семьи должностного лица за рубежом.

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Для подтверждения этой информации осуществляется комплекс следственных и процессуальных действий, а также направлены запросы о международной правовой помощи в компетентные органы Испании, Молдовы, Румынии и Турции запросы о международной правовой помощи.

Отдельно проверяются факты возможного уклонения Борисовым от прохождения военной службы — его пребывание за границей якобы на лечении.

Правоохранители исследуют вопросы наличия законных оснований выезда военного должностного лица, отвечающего за мобилизацию в регионе, за пределы страны во время действия военного положения.

На данный момент в уголовном производстве допрошено более 30 свидетелей, проведено 11 обысков, 17 осмотров и временных доступов, направлено более 100 запросов в органы государственной власти, предприятий, учреждений и организаций, проведено три налоговых проверки хозяйственной деятельности членов семьи должностного лица.

Экс-народный депутат Игорь Мосийчук в начале мая говорил Radio NV, что передал НАБУ доказательства относительно элитной недвижимости в Испании, купленной Борисовым во время военного положения.

УП публиковала расследование о том, что семья Борисова за время полномасштабной войны купила недвижимость на испанском побережье и машины на миллионы долларов. Сам Борисов утверждал, что не знает об этом, а его супруга занимается в Испании «розничной торговлей».

В тот же день Зеленский поручил Залужному немедленно уволить Борисова. Позже он был уволен.



Госбюро расследований в мае открыло уголовное дело в отношении Борисова из-за информации о том, что он за деньги приказывал подчиненным не призывать определенных людей. Его отстранили от должности.