Одесского военкома Борисова уволят с должности, но не из ВСУ — Данилов 23 июня, 21:23 Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что начальник Одесского областного территориального центра комплектования Евгений Борисов будет уволен с занимаемой должности, но не из Вооруженных Сил Украины.

«Во время войны мы не можем уволить человека из Вооруженных Сил, он будет уволен именно с этой должности и куда он отправится, это уже решение за командиром, за теми людьми, в непосредственном подчинении которых он будет», — сказал Данилов в эфире телемарафона.

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Данилов также прокомментировал информацию СМИ о том, что у родственников Борисова есть элитная недвижимость в Испании. Секретарь сказал, что будет проведена проверка фактов, обнародованных журналистами, и если они подтвердятся, тогда, по его словам, уже «совершенно другие органы будут разбираться, как так произошло».

Ранее президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно освободить от должности Евгения Борисова.

25 апреля бывший нардеп Игорь Мосийчук заявил, что мать военного комиссара Одесской области Евгения Борисова Надежда Борисова во время действия военного положения приобрела элитную жилую недвижимость — дом 2017 года постройки площадью 857 кв м на земельном участке 1530 кв м в испанской Марбелье. Цена дома после торгов была снижена с 4 млн 400 тысяч евро до 3 млн 960 тысяч евро.

26 апреля Мосийчук добавил, что жена Евгения Борисова Александра Борисова также во время действия военного положения приобрела офис в Марбелье. В видео от 25 апреля бывший нардеп сообщил, что стоимость этого офиса — до 2 млн евро.

Также 25 апреля Мосийчук заявил, что Борисов осенью 2022 года ввез из-за границы в качестве гуманитарного груза автомобиль премиум-класса — Mercedes Benz G63 AMG 2022 года выпуска. Им, по словам экснардепа, пользуется жена военкома, живущая в Марбелье в съемной квартире, и он сам — когда приезжает к ней.

Мосийчук рассказал, что в Марбелье Борисов находился с 22 декабря 2022 года по 18 января 2023 года.