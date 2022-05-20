Зеленский — об эвакуации с Азовстали: Делаю все для вовлечения самых влиятельных международных сил 20 мая, 00:03 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в обращении заявил, что делает все возможное, чтобы к спасению защитников Мариуполя с завода Азовсталь были привлечены самые влиятельные международные силы.

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Глава государства рассказал, что обсудил операцию по эвакуации героев с Азовстали с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном:

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«Делаю все, чтобы самые влиятельные международные силы были проинформированы и, насколько это возможно, вовлечены в спасение наших военных».



Заместительница министра обороны Анна Маляр 18 мая заявила, что операция по спасению защитников Мариуполя продолжается, но процесс очень чувствительный и любые публичные комментарии могут навредить. В Международном комитете Красного Креста 19 мая сообщили, что записали личные данные «сотен» бойцов, которых эвакуировали с Азовстали.



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Эвакуация с Азовстали

Ночью 17 мая Анна Маляр сообщила, что 53 тяжелораненых защитника Мариуполя доставили в медучреждение оккупированного Новоазовска для лечения, еще 211 были эвакуированы в оккупированную Еленовку через гуманитарный коридор. Позже они вернутся на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена.



В Генеральном штабе ВСУ сказали, что командиры подразделений, которые находятся на Азовстали, получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизни личного состава.



До этого в понедельник полк Азов опубликовал заявление, в котором сообщил, что защитники Мариуполя выполнили приказ и надеются на поддержку украинского народа.



По словам Маляр, другой формулы спасения героев с Азовстали не было. Она подчеркнула, что операция по спасению защитников Мариуполя будет продолжаться, пока они не вернутся на подконтрольную Украине территорию. Вице-премьер Ирина Верещук сказала, что Украина обменяет 52 тяжелораненых военных с Азовстали, когда их состояние стабилизируется.



Министр обороны Алексей Резников заявил, что защитники Мариуполя выполнили приказ, сдержали группировку в 20 тысяч российских захватчиков и не пустили их в Запорожскую и дальше в Донецкую области. Он добавил, что после этого герои получили новый приказ — сохранить свои жизни.



Защитники Украины на заводе Азовсталь в Мариуполе держали оборону в полном окружении, там шли тяжелейшие бои. С начала полномасштабного вторжения России они уничтожили 6 тысяч оккупантов. Войска РФ наносят по Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используют авиацию, танки и тяжелую артиллерию.



На Азовстали оставались около тысячи украинских защитников, из которых 600 были ранены, 40 — в тяжелейшем состоянии. Они неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции) и сообщали, что у бойцов проблемы с пищей, водой, лекарствами, боеприпасами.



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