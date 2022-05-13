Переговоры о спасении защитников Мариуполя: Верещук заявила, что результат может не удовлетворить всех 13 мая, 22:07 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты продолжают штурм завода Азовсталь в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что результат переговоров о спасении защитников Мариуполя с завода Азовсталь может удовлетворить не всех.

Война России против Украины — главные события 13 мая

В своем Telegram-канале Верещук призвала «не преувеличивать влияние мировых лидеров», заявив, что, если бы это влияние было достаточным, Россия бы не начала полномасштабное вторжение в Украину.

Видео дня

«Есть приказ президента — сделать все возможное и невозможное, чтобы вытащить наших оттуда. Команда работает. Переговоры с врагом очень сложные. Результат может не удовлетворить всех. Но наша задача вытащить наших ребят. Всех. Живыми», — подчеркнула вице-премьер.

Она напомнила, что на Азовстали, кроме бойцов Азова, находятся военные ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, бойцы СБУ, полицейские и территориальная оборона.

«Разделяю тревогу и волнение близких за судьбу защитников крепости. Война — это кровь и слезы. На войне чудес не бывает. Есть суровые реалии. Поэтому работает только трезвый и прагматический подход», — добавила Верещук.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина пытается привлечь к эвакуации защитников Мариуполя с Азовстали третьи страны. В процессе участвуют Израиль, Турция и Швейцария.

Ирина Верещук говорила, что в рамках первого этапа Украина ведет переговоры об эвакуации 38 тяжелораненых защитников Мариуполя и предлагает подписать документ о ходе операции.

13 мая россияне начали наземную операцию возле завода Азовсталь и пытаются прорваться внутрь под прикрытием обстрелов.



Российские оккупанты продолжают штурм Азовстали, защитники города держат оборону в полном окружении и предпринимают попытки контратаковать. После того, как россияне разбомбили полевой госпиталь, количество раненых увеличилось со 170 до 600 человек, заявили в горсовете Мариуполя.



Защитники Мариуполя неоднократно обращались к мировому сообществу за помощью в эвакуации с завода Азовсталь. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Защитники просят применить к ним процедуру «extraction» (экстракции).



Азов не сдается. Защитники Мариуполя дали пресс-конференцию и рассказали, могут ли прорваться из города https://www.youtube.com/embed/O7rUwqGiEa4

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.