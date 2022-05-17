«Гарнизон на месте с оружием в руках». Билецкий призвал воздержаться от комментариев по поводу Азовстали 17 мая, 21:51 Цей матеріал також доступний українською Взрыв на заводе Азовсталь в Мариуполе, 11 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Первый командир полка Азов Андрей Билецкий призвал воздержаться от комментариев и оценок по поводу эвакуации защитников Мариуполя с завода Азовсталь.

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В своем Telegram-канале Билецкий подчеркнул, что сейчас главная задача — спасти героев и не навредить операции по их спасению «домыслами, идеями, какими-то инсайдами». Он попросил не делиться «секретами, мыслями, инсайдами» по поводу ситуации на Азовстали и сказал, что через двое-трое суток Мариупольский гарнизон сам четко даст понять, как все происходило.



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«82 суток парни сражались в невероятных условиях, более 70 суток они сдерживали врага в полном окружении при огромном численном преимуществе врага, ужасных авиационных, корабельных, артиллерийских бомбардировках. Они сделали вещи, которые должны войти в учебники по военной истории…

На данный момент могу сказать, что гарнизон, полк на связи, знаю, что там происходит. Гарнизон на месте, с оружием в руках. Все будет хорошо, все будет Украина", — сказал он.

По информации агентства Reuters, вечером 17 мая еще семь автобусов с защитниками Мариуполя, эвакуированными с Азовстали, прибыли во временно оккупированную Еленовку Донецкой области.

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Эвакуация с Азовстали

Ночью 17 мая заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что 53 тяжелораненых защитника Мариуполя доставили в медучреждение оккупированного Новоазовска для лечения, еще 211 были эвакуированы в оккупированную Еленовку через гуманитарный коридор. Позже они вернутся на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена.



В Генеральном штабе ВСУ сказали, что командиры подразделений, которые находятся на Азовстали, получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизни личного состава.



Ранее в понедельник полк Азов опубликовал заявление, в котором сообщил, что защитники Мариуполя выполнили приказ и надеются на поддержку украинского народа.



По словам Анны Маляр, другой формулы спасения героев с Азовстали не было. Она подчеркнула, что операция по спасению защитников Мариуполя будет продолжаться, пока они не вернутся на подконтрольную Украине территорию. Вице-премьер Ирина Верещук сказала, что Украина обменяет 52 тяжелораненых военных с Азовстали, когда их состояние стабилизируется.



Министр обороны Алексей Резников заявил, что защитники Мариуполя выполнили приказ, сдержали группировку в 20 тысяч российских захватчиков и не пустили их в Запорожскую и дальше в Донецкую области. Он добавил, что после этого герои получили новый приказ — сохранить свои жизни.



Защитники Украины на заводе Азовсталь в Мариуполе держали оборону в полном окружении, там шли тяжелейшие бои. С начала полномасштабного вторжения России они уничтожили 6 тысяч оккупантов. Войска РФ наносят по Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используют авиацию, танки и тяжелую артиллерию.



На Азовстали оставались около тысячи украинских защитников, из которых 600 были ранены, 40 — в тяжелейшем состоянии. Они неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции) и сообщали, что у бойцов проблемы с пищей, водой, лекарствами, боеприпасами.



Мариуполь заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.



Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сказала, что оставшиеся в Мариуполе почти 170 тысяч жителей страдают от голода из-за действий российских оккупантов.



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