Пережить холода. Кого и как будут эвакуировать накануне зимы, и коснется ли этот процесс Киева 1 сентября, 15:12 Эксклюзив НВ Эвакуация украинцев из Николаева 1 сентября (Фото:ГНС Украины)

Чтобы пережить холода. Кого и как будут эвакуировать в стране накануне зимы и коснется ли этот процесс Киева.

Масштабная обязательная эвакуация, которая может изменить место жительства не менее 0,5 млн человек — такой станет зима для Украины. Процесс, кроме Донетчины и Луганщины, затронет еще, как минимум, Харьковскую, Запорожскую и Николаевскую области. Есть сценарии, при которых он может коснуться даже Киева.



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Власти, по словам вице-премьера Ирины Верещук, хотят обезопасить соотечественников, проживающих в районах, в которых сильно пострадала инфраструктура. Причина не только в высокой опасности обстрелов со стороны оккупантов, но и невозможности обеспечить необходимый уровень работы коммунального хозяйства. Цены на энергоносители растут, а критическая инфраструктура — ТЭЦ, трубы, котельные — либо пострадала, либо находится под угрозой.



Правительство создало специальный штаб для подготовки к отопительному сезону, а президент Владимир Зеленский из-за полномасштабной войны ожидает самую сложную зиму за все годы независимости.



Регионы повышенной опасности



Война нанесла национальной энергетической инфраструктуре колоссальный урон: ракетными ударами разрушены два нефтеперерабатывающих завода, десятки нефтебаз и до 300 объектов теплоснабжения. Кроме того, повреждены несколько ТЭЦ в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Черниговской областях. В разных регионах разрушены или повреждены 262 котельные и другие аналогичные объекты.



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