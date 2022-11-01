«Экстренный шаг». Шмыгаль прокомментировал возможность эвакуации населения из-за российских ударов по энергообъектам 1 ноября, 18:22 Премьер-министр Украины Денис Шмигаль (Фото:Денис Шмигаль / Facebook)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что эвакуация населения в случае критической ситуации с энергетикой — экстренная мера, которую власти могут применить в последнюю очередь.

Во время заседания правительства во вторник, 1 ноября, Шмыгаль напомнил, что сейчас украинцев призывают выезжать только из громад рядом с линией боевых действий.



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«Действительно, планы эвакуации разработаны для каждого региона, но это экстренный шаг, который мы будем применять в последнюю очередь. Такой сценарий тоже возможен, но мы делаем все, чтобы его не допустить», — сказал он.



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Премьер добавил, что Украина готовится к зиме и запасается дополнительным оборудованием, и украинцы тоже должны подготовить запасы технической воды, фонарики, павербанки, теплую одежду, батареи и так далее.

Накануне глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба исключил эвакуацию жителей области в ближайшее время из-за масштабных отключений света в результате ударов РФ.

31 октября Россия совершила новую массированную ракетную атаку на всю территорию Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в десяти регионах Украины. Большинство из поврежденных объектов — энергетические.

Президент Владимир Зеленский 1 ноября сообщил, что страна-террорист серьезно повредила около 40% энергетической инфраструктуры Украины, в том числе ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.

Энергетика Украины. Мы скорее адаптируемся к их атакам, чем они их повторяют – Александр Харченко https://www.youtube.com/embed/XgO1FPLS8z4