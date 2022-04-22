Россия отказывается открыть гуманитарный коридор для вывода гражданских из Азовстали, чтобы надавить на украинских военных — Верещук 22 апреля, 12:39 Цей матеріал також доступний українською На территории Азовстали остаются украинские военные и гражданские (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Россия отказывается открыть гуманитарный коридор для вывода гражданских из Азовстали, чтобы надавить на украинских военных, заявила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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По ее словам, оккупанты открыли только коридор для сдачи украинских защитников в плен, но он не нужен, так как военные не хотят сдаваться.

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«Русские отказываются открыть коридор для гражданских, цинично притворяясь, что они не понимают разницу между коридором для сдачи в плен военных и гуманитарным коридором для эвакуации гражданских. Все они понимают. Просто таким образом они пытаются дополнительно давить на наших военных», — написала она в своем Telegram.

Верещук добавила, что россияне боятся штурмовать Азовсталь, но при этом «сознательно и цинично не выпускают из Азовстали гражданских».

18 апреля Мариупольский горсовет сообщил, что российские оккупанты наносят по Азовстали удары сверхтяжелыми авиабомбами. Бойцы Азова, отклонившие все ультиматумы Вооруженных сил РФ, говорят, что комбинат практически уничтожен. В подземных укрытиях Азовстали находятся не менее 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных.

Россия отказывалась предоставить гуманитарный коридор для выхода граждан из Мариуполя. 20 апреля глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что «эвакуационный коридор» сработал частично, но эвакуированные еще не добрались до подконтрольной украинским властям территории. Верещук также подтвердила, что гуманитарный коридор из Мариуполя сработал не так, как планировалось.

Мариуполь находится в облоге россиян с 1 марта, 95% зданий разрушены российскими обстрелами. В городе нет воды, света, тепла и связи. Из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

21 апреля российский диктатор Владимир Путин отдал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промышленной зоны вблизи завода Азовсталь в Мариуполе, назвав его нецелесообразным. Приказ Путина последовал на пятый день после предупреждения президента Украины Владимира Зеленского о том, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе поставит точку на переговорах с Россией.



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