«Вам нравится застройка Киева?». Что ждет украинское градостроительство. Интервью NV с Еленой Шуляк о скандальном законопроекте 12 января, 14:21 Эксклюзив NV Елена Шуляк (Фото:Olena Shuliak via Facebook)

Елена Шуляк, руководитель партии Слуга народа, в интервью Radio NV рассказала, как законопроект № 5655, вызвавший активную критику в сообществе архитекторов и городских активистов, должен изменить правила градостроительства и сможет ли он преодолеть коррупционную составляющую.

— Следовательно, если очень упрощать, одна из вещей, которую делает законопроект, это ввести единую электронную систему, туда застройщик вносит проектную документацию. Вот у вас есть документы, они соответствуют тем и тем параметрам, вы просто вносите их в компьютер и взятки некому давать. Должно быть все упрощено, то есть оно должно уничтожить коррупционные риски в отрасли.

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За этот закон уже проголосовали 228 депутатов. Ключевыми, возможно, стали голоса депутатов от запрещенной партии ОПЗЖ, 20 голосов от них. Сейчас этот закон лежит на столе у президента Украины, не подписывать его Владимира Зеленского призывают Ассоциация городов Украины, общественные организации, профессиональное сообщество архитекторов. За первый же день соответствующая петиция собрала необходимые 25 тысяч голосов.

Тех мэров, которые выступили против, среди них городские головы Львова, Киева, Днепра и другие, авторы закона, в частности, вы называете коррупционерами, которые боятся потерять кормушку. Противники закона называют его позорным, вас, госпожа Елена, называют слугой строительной мафии, эту реформу градостроительства называют «реформой градонасилия».

Мы понимаем, что это ужасно коррупционная система застройки, там огромные деньги, большое количество чиновников, которые могли что-то подписывать, закрывать глаза. Мы видим, как выглядит Украина, наши города и городки, что там строится и как строится. Сейчас мы понимаем, что главные рычаги будут иметь Министерство развития общин и территорий, Минрегион, которое возглавляет Александр Кубраков. Правильно ли я понимаю, что все строится вокруг того, насколько кристально честны будут именно чиновники Минрегиона?

— Много вопросов в одном вопросе, давайте по порядку будем разбираться. Законопроект поддерживает огромное количество ассоциаций, связанных с бизнесом. Его поддерживает Всеукраинская ассоциация общин, которая насчитывает более 870 общин на сегодняшний день, они также официально обращались с просьбой к президенту как можно скорее принять эту реформу.

Одна из ассоциаций — Украинский совет бизнеса, объединяющий 104 бизнес-ассоциации, также обратился и к президенту, и к спикеру, к правительству, как можно быстрее принять эту реформу. Очень много ассоциаций, связанных с аграрной сферой, сейчас мы видим, что аграрная сфера — это одна из тех отраслей экономики, которая активно развивается и сталкивается с вопросами строительства, они также активно агитируют за этот закон. Так что не все против.

Но у любой реформы, если это настоящая реформа, есть противники и есть защищающие реформу. Вспомним земельную реформу, медицинскую, это я веду к тому, что любая реальная реформа приводит к определенной дискуссии в обществе и это нормально. А самое главное — какой будет результат. И на сегодняшний день, когда законопроект будет подписан президентом…

— А вы уверены, что будет подписан?

— В этом может быть уверен только президент, я потому и говорю, что будет подписан президентом, то два больших министерства, два вице-премьера — Александр Кубраков и Михаил Федоров, взяли на себя обязательство по имплементации этого законопроекта, когда он станет законом. Чтобы он заработал, нужно будет разработать более 50 постановлений Кабинета Министров Украины. И именно от имплементации также будет зависеть, сколь успешной эта реформа градостроительства будет.

Реформу мы начали еще в 2019 году, один из первых законов, определенный президентом как безотлагательный — это как раз был закон, кстати, моего авторства. Он касался того, что в Украине вводилась и создавалась единая государственная электронная система в сфере строительства. До 2019 года серверы ГАСИ или ГАСК, как говорят в народе, находились не в Украине, а вся информация, все реестры были…

— Давайте попроще: вы хотите бороться с коррупцией, конечно, это одна из больших целей в принципе нашего государства.