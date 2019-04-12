Это "золотая карточка" для ФСБ: у Зеленского прокомментировали скандальный ролик с грузовиком Сегодня, 01:39 2086 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео t.me/euua19/64 Политтехнолог Дмитрий Разумков назвал использование таких методов к кандидату - позором Скриншот с видео t.me/euua19/64

Ролик, который опубликовали в сети против кандидата в президенты Владимира Зеленского - это "золотая карточка" для России и ФСБ, чтобы развалить нашу страну.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил спикер предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

По его словам, такие ролики дискриминируют нас и работают против Украины.

"Пока мы не научимся друг друга слышать, пока мы не научимся друг друга уважать, мы не сможем противостоять вражеской агрессии. И когда мы создаем такие вещи внутри страны, мы в первую очередь работаем на Россию, как на страну-агрессора... Мы даем им карты, которые они используют в своей информационной гибридной войне против нашей страны... Если мы не будем единым монолитным фронтом, мы каждый день даем ФСБ и другим организациям, которые работают со стороны противника, "золотую карточку" для того, чтобы развалить нашу страну", - сказал Разумков.

Он отметил, что "в ЕС такие технологии не применимы".

"С таким Украина не сталкивалась никогда. Это за пределами морали. Кампания Зеленского строилась на том, что только он может "сшить" страну и электоральная карта это доказала... Если мы захотим быть частью Европейского Союза, через какой-то промежуток времени, то такие технологии там не применимы. Это не допустимо. Использование таких методов к любому из кандидатов - это позор", - сказал политтехнолог.

Ранее в штабе президента Петра Порошенко заявили, что не причастны к видеоролику.

"В ответ на многочисленные запросы журналистов сообщаем, что предвыборный штаб Петра Порошенко не имеет никакого отношения к "черному" ролику о кандидате в президенты Владимире Зеленском с кокаином", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, в котором грузовик сбивает Зеленского.

В штабе шоумена возложили ответственность за его публикацию на штаб Петра Порошенко.

Кроме того, у Зеленского потребовали в связи с этим усилить его охрану.

В свою очередь Нацполиция начала уголовное расследование публикации скандального ролика.