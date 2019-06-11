«Это же не генерал». В АП объяснили присвоение звания лейтенанта первому замглавы СБУ Баканову Сегодня, 16:28 Цей матеріал також доступний українською СБУ В АП заверили, что звание Баканова не повлияет на его карьерный рост и зарплату СБУ

Звание лейтенанта у первого заместителя главы СБУ Ивана Баканова не дает ему никаких карьерных преференций, заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель на брифинге.

«Звание лейтенанта нужно для того, чтобы человек, который находится в правоохранительных органах, имел доступ к важной секретной информации. Это не высокое звание и не повлияет ни на его доходы, ни на его карьерный рост», — пояснила она.

На уточняющий вопрос журналистов о том, что Баканов до получения звания лейтенанта был офицером запаса, Мендель ответила: «Ну это же не генерал».

В свою очередь, заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка подчеркнул, что вопрос не в том, какое звание получил Баканов, а в том, как он сможет справиться с реформированием структуры.

«Во многих спецслужбах успешными руководителями были люди гражданские. Возможно, этот эксперимент будет удачным для нас, когда человек не из системы будет способен наконец провести реформу спецслужбы», — резюмировал он.

22 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем главы СБУ. На данный момент он исполняет обязанности главы спецслужбы, так как Василий Грицак официально находится в отпуске.

По данным СМИ, Баканов получил звание лейтенанта, чтобы его можно было назначить на эту должность.

Иван Баканов — друг детства Владимира Зеленского, руководивший избирательным штабом кандидата и его партией Слуга народа.