10 октября 2018, среда

Это военные преступления. Поклонской подписано подозрение в нарушении законов и обычаев войны – Луценко

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Наталья Поклонская
Фото: Наталья Поклонская via Facebook

Наталья Поклонская

Экс-"прокурору" оккупированного Крыма, а ныне депутату Государственной Думы РФ Натальи Поклонской подписано подозрение в нарушении законов и обычаев войны, она получила статус подозреваемой.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Сегодня статус подозреваемой получила Наталия Поклонская, в отношение которой утром составлено и подписано сообщение о подозрении за то, что пребывая на должности так называемого "прокурора" Республики Крым, она совершила нарушение законов и обычаев войны. Это военные преступления", -  цитирует Луценко Интерфакс-Украина.

По его словам, подозрение объявлено по эпизодам, связанным с личным участием Поклонской в запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, а также подписанием, согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, обвинительного заключения в отношении заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза и еще пятерых крымских татар.

"Еще один эпизод – относительно участия Поклонской в преследовании украинского героя Олега Сенцова сейчас окончательно дорабатывается и в ближайшее время также будет предъявлен", - сказал Луценко.

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