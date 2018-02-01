Это удар в спину. В Раде ответили Польше на закон о запрете "бандеровской идеологии"

Польский закон о запрете "бандеровской идеологии" является радикальным антиукраинским шагом и надругательством над исторической правдой, говорится в обращении сопредседателей депутатской группы в Верховной Раде Украины по межпарламентским связям с Польшей Оксаны Юринец и Николая Княжицкого.

"Это унижение достоинства украинской нации, надругательство над исторической правдой и отрицание более чем сорокалетней работы над примирением между нашими народами", - говорится в заявлении, которое есть в распоряжении Европейской правды.

Украинские депутаты отметили, что применение термина "украинские националисты" для обозначения тех, кто совершил преступления против поляков, является недопустимым. По их убеждению, упоминание национальности фактически означает, что польский парламент называет украинский народ "нацией преступников и коллаборационистов с Третьим рейхом".

"Во время войны Украины с Россией это решение расцениваем как удар в спину. Он тем более болезненный, поскольку его нанес сосед, с которым нас связывает стратегическое партнерство и взаимная симпатия между миллионами украинцев и поляков", - заявили нардепы.

Напомним, Сенат Польши принял закон об Институте национальной памяти Польши. Законом вводится уголовное преследование за возложение ответственности или соответственности на поляков и Польшу за преступления, совершенные Третьим рейхом. В том числе запрещается отрицание "преступлений украинских националистов" и использование формулировки "польские лагеря смерти".