Это реальное дно. Шустер заявил, что ему стыдно за чаепитие с Януковичем в Межигорье

Шустер утверждает, что поверил Януковичу во время визита в Межигорье

Известный телеведущий Савик Шустер в интервью НВ заявил, что ему стыдно за чаепитие с Януковичем в Межигорье вместе с другими журналистами в 2011 году.

"А вот за это мне и вправду стыдно. Сейчас я понимаю, что это было сделано для того, чтобы показать нам всем - Межигорья нет, а есть маленький скромный домик президента. И я поверил. В общем, для меня в моей истории о журналистике - это реальное дно", - сказал Шустер.

Напомним, Янукович пригласил группу журналистов в Межигорье в июне 2011 года, пытаясь убедить общество, что информация о его роскошной резиденции недостоверна.

Янукович пригласил ведущего программы Большая политика с Евгением Киселевым Евгений Киселев, ведущего Шустер LIVE Савика Шустера, ведущего Tkachenko.ua Александра Ткаченко, ведущего Свободы слова Андрея Куликова, главного редактора газеты Сегодня Игоря Гужву и шеф-редактора Обозревателя Михаила Подоляка.

В январе 2016 года телеведущий Савик Шустер заявил, что против его компании открыто уголовное производство по подозрению в неуплате налогов и его вызывают на допрос в ГФС.

В апреле 2016 Киевский городской центр занятости аннулировал ему разрешение на работу в Украине.

13 июня 2016 года Окружной административный суд Киева признал незаконным аннулирование разрешения на работу в Украине Шустеру, а 12 июля 2016 года Киевский апелляционный административный суд не удовлетворил жалобу Киевского центра занятости о запрете на работу в Украине Шустеру.

1 декабря 2016 года телеканал Шустера 3S.tv сообщил о прекращении своей деятельности с 1 января 2017 года в связи с финансовыми проблемами.

Вещание было продолжено за счет повторов ранее транслировавшихся программ.

С 1 марта 2017 года, из-за отсутствия финансирования телеканал прекратил свое вещание.

Читайте полный текст интервью с Савиком Шустером в свежем номере журнала Новое Время - №35 от 27 сентября 2018 года