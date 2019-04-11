Это Путин руководит. За что Медведчук будет отвечать перед СБУ Сегодня, 15:17 1500 Цей матеріал також доступний українською Sputnik/Ekaterina Shtukina/Pool via REUTERS Виктор Медведчук Sputnik/Ekaterina Shtukina/Pool via REUTERS

СБУ уже рассматривает поручение президента Петра Порошенко о целесообразности работы главы политсовета партии Оппозиционная платформа – За життя Виктора Медведчука в трехсторонней контактной группе в Минске.

Об этом в комментарии Радио НВ сообщил руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов. Однако, когда именно будет оглашено решение спецслужбы, не известно.



"Есть поручение президента Украины главе Службы безопасности Украины. Служба безопасности Украины выполнит его, и потом будут все комментарии для СМИ", – отметил Гуськов.



Порошенко vs Медведчук

Накануне президент Петр Порошенко в эфире Радио НВ обратился к Службе безопасности Украины с требованием проверить целесообразность работы Медведчука в трехсторонней группе в Минске.

Де-факто господин Медведчук представляет Российскую Федерацию и Путина

Порошенко назвал неэффективной работу Медведчука по освобождению украинских заложников. Виктор Медведчук представляет интересы России, а не Украины, отметил Порошенко.

"Де-факто господин Медведчук представляет Российскую Федерацию и Путина. Мотивация, для чего это было, – потому что это был единственный канал связи с Путиным, который оказался неэффективным. Это не компетенция господина Медеведчука совсем определять, что и как делать в Украине. У него была одна функция, и эта функция была – освобождение заложников, находящихся как на оккупированных территориях, так и тюрьмах России. Последний раз это произошло в декабре 2017 года. Назвать это эффективным точно нельзя", – заявил Порошенко.



Переговоры Медведчука

Такие заявления президента – эмоциональная реакция, ведь власти Порошенко наступает конец, отметил Радио НВ представитель Медведчука Олег Бабанин. По его словам, Виктор Медведчук плодотворно работает над освобождением украинцев вне Минской подгруппы.

Его политсила будет продолжать заниматься освобождением украинских граждан, добавил Бабанин.

Это очередное проявление цинизма

"Это очередное проявление цинизма с его (Петра Порошенко – ред.) стороны, потому что все переговоры по освобождению удерживаемых лиц в Донецке, Луганске и в Росси в течение всего это времени вел только Виктор Медведчук. С декабря 2014 года он организовал освобождение, возвращение из Донецка, Луганска, Российской Федерации 485 человек. Это и является лучшей характеристикой его эффективности. А эффективности действий президента, в том числе и в этом вопросе, украинский народ даст оценку 21 апреля", – отметил Бабанин.

В среду, 11 апреля, в штабе кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского заявили, что в случае победы на выборах, они намерены вывести Медведчука из переговорного процесса по Донбассу.

В ответ российскому агентству ТАСС Виктор Медведчук подчеркнул – его невозможно вывести из переговорного процесса, поскольку он не был назначен официально, а только выполнял просьбу главы государства.

Медведчук и договоренности

Переговорный процесс по освобождению заложников тормозится уже полтора года, это было известно и раньше, но стало актуальным лишь накануне выборов, в частности перед вторым туром, где президент набрал почти вдвое меньше голосов чем Зеленский, отметил в эфире Радио НВ эксперт по вопросам внешней политики Майдана и политики безопасности иностранных дел Александр Хара.

Медведчук возвращает симпатию Украинская к себе

По его словам, то, как Медведчук попал в переговорный процесс и как его технически убрать – не так важно, как то, что он возвращает симпатию украинцев к себе, добавил эксперт.

"Можно ли Медведчука устранить из Украины? Я думаю, что нет. Поскольку за пять лет он пустил корни, его организации, его бизнес цветут здесь. [...] Наверное, когда сменится власть в Украине, можно будет узнать, какую другую роль он играл, какие договоренности были, неформальные, такие, о которых украинское общество не знало", – подчеркнул Хара.

Не Медведчуком единым

Россия понимает только язык силы, ведь именно так и сама ведет свою политику, отметил руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко. По его словам, эта сила – мощные санкции. А Виктор Медведчук – не единственный, кто работает на освобождение украинских политзаключенных, добавил эксперт.

Если его и принимает Путин, то для того, чтобы сказать: делай так и так

"Я бы тогда задавал вопрос по-другому. Что там делает, скажем, Ирина Геращенко? Она не работает над тем, чтобы освободить заложников? А что делают представители СБУ, представители тех силовых структур, которые отвечают за это непосредственно по своим функциям? Безусловно, работают, и не вопрос здесь Медведчуку, поверьте. Если его и принимает Путин, то только для того, чтобы сказать: делай так и так. Это не Медведчук. Это Путин, который руководит процессом", – отметил Огрызко.



Вчера, 10 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил изданию ТАСС, что Владимир Путин провел очередную встречу с Виктором Медведчуком. По словам Пескова, на встрече поднимался вопрос об освобождении украинских моряков.

