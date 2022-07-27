Сто лет борьбы. Это последняя война с Россией, если мы победим — Вятрович 27 июля, 09:05 Владимир Вятрович считает, что Украина способна завершить столетнее противостояние с Россией окончательной победой (Фото:POLUKR.net / Андрей Поликовский)

«Война за независимость — лучшее название для военного сопротивления Украины против российской агрессии, считает историк, депутат от Евросолидарности Владимир Вятрович, ведь такое название наиболее описывает контекст событий.

Об этом историк заявил в интервью НВ.



В ответ на вопрос, это последняя ли это война с Россией, Вятрович сказал: «Если мы ее победим, — да. Все возможности для этого есть.





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По его словам, эту войну следует рассматривать в комплексе событий прошлого века, когда советская Россия начала формировать СССР военным путем, который в конце концов развалился.

Вятрович уверен, что после полномасштабной агрессии от 24 февраля началась завершающая фаза «столетней войны» имперской России против независимости Украины [по аналогии войны между Англией и Францией в 1337—1453 годах], потому что первый этап этой войны начался в 1917 году, когда Украина впервые попытались провозгласить свою независимость.



«Эта война продолжалась с перерывами. Сейчас есть очень благоприятные условия по сравнению с нашими предшественниками для того, чтобы завершить ее победой», — считает историк.



Он также призывает не называть эту войну " отечественной", поскольку это копирует советскую пропаганду времен Второй мировой.

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