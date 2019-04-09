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"Это ошибка в кадровой политике". Порошенко пообещал не назначать на должности своих бизнес-парнеров

Сегодня, 01:18
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"Это ошибка в кадровой политике". Порошенко пообещал не назначать на должности своих бизнес-парнеров - фото

пресс-служба АП

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко признает свои ошибки в кадровых назначениях.

Об этом он заявил в эфире программы Свобода слова на канале ICTV.

Порошенко не назвал конкретных фамилий, однако пообещал, что больше не будет назначать бизнес-партнеров и близких людей на ключевые должности.

"Это ошибка в кадровой политике. Были очевидные ошибки в назначении тех или иных фамилий. Я не буду называть вам фамилии, но я хочу отметить следующее: никаких бизнес-партнеров, никаких близких людей Петром Порошенко больше назначено не будет, пока он является президентом", - заявил он.

Президент признал, что решения принимались кулуарно и, по его мнению, именно поэтому не находили поддержки в обществе.

"Я действительно изменил коммуникацию, в том числе с гражданским обществом... Первая ошибка является коммуникационной. Стратегическая коммуникация была полностью разрушена. Решения принимались кулуарно. А даже если они были абсолютно правильные, они не вызывали доверия в обществе...", - добавил президент.

Порошенко рассказал, что в обновленный состав его команды войдут некоторые нынешние лидеры объединенных территориальных общин.

Президент отметил, что гордится программой децентрализации, ведь это сблизило государство и гражданина. Лидеров ОТГ он назвал молодыми людьми, которые сумели наладить стратегическую коммуникацию и заботятся о людях.

"Первый кадровый резерв, первые "лифты", из которых я буду формировать команду, будут лидеры общин, которые умеют обеспечивать стратегическую коммуникацию, которые умеют общаться с гражданским обществом, которые знают, что значить улучшать жизнь общины", - сказал глава государства.

Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов президента, набрав соответственно 30,24% и 15,95% голосов избирателей. Второй тур выборов состоится 21 апреля. 

Теги:   Президентские выборы 2019 Петр Порошенко

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