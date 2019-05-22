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Это опасно. Вакарчук выступил против референдума о примирении с РФ

Вчера, 23:06
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Это опасно. Вакарчук выступил против референдума о примирении с РФ - фото

Святослав Вакарчук / Facebook

Святослав Вакарчук напомнил команде президента о «референдумах» 2014 года

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук считает проведение референдума о заключении мирных договоренностей с РФ опасным и безответственным.

«Выносить вопросы национальной безопасности на референдум во времена, когда противник ведет против нас не только горячую войну, но и информационную - опасно и безответственно», - написал он в Facebook.

Вакарчук напомнил, что так называемые референдумы в Донецкой и Луганской областях и Крыму в 2014 году закончились оккупацией РФ украинских территорий.

«Мы знаем, как заканчивались "референдумы" на Донбассе и в Крыму. Жаль, что новый глава АП этого не понимает. Или понимает? Так или иначе, но это не новая политика. Это - старая политика», - сказал он.

Напомним, что глава администрации президента Андрей Богдан допустил возможность проведения референдума по поводу заключения договоренностей с Россией о мире на Донбассе.

Теги:   Донбасс Референдум Партия Голос Святослав Вакарчук

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