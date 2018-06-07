Это нужно не партнерам: Порошенко на встрече с фракцией БПП призвал поддержать закон об Антикоррупционном суде

Порошенко подчеркнул, что создание Антикоррупционного суда очень важно для Украины

В четверг, 7 июня, президент Украины Петр Порошенко на встрече с парламентской фракцией БПП призвал депутатов поддержать закон об Антикоррупционном суде.

По его словам, Верховная Рада потеряла уже много времени, и сегодня все члены фракции обязаны проголосовать за соответствующий документ.

При этом глава государства отметил, что это необходимо в первую очередь Украине, "а не только нашим партнерам".

"У нас не только Антикоррупционный суд, но и все суды и вся судебная система должны работать так, чтобы вернуть доверие общества к судебной системе, это очень важно для страны. Не бывает одного идеального суда в стране, где реформы требует вся система, и именно над этим должны работать", - заявил он.

Отметим, что согласно документу, Антикоррупционный суд будет рассматривать дела, если предмет преступления или причиненного ущерба как минимум в 500 раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (с 1 января - это 881 тысяч гривен).

Юрисдикция суда распространяется на всю территорию Украины. Законопроектом предусмотрено, что он будет судом первой и апелляционной инстанции. Судьи будут избираться по конкурсу.

Напомним, ранее послы стран Большой семерки обратились к депутатам Верховной Рады с призывом принять закон об Антикоррупционном суде, подчеркнув, что его создание должно стать неотъемлемой частью антикоррупционных усилий Украины.