Это нонсенс. Адвокат Саакашвили отреагировал на просьбу ГПУ к Нидерландам

Адвокат лидера партии Рух новых сил Михеила Саакашвили Руслан Чернолуцкий назвал нонсенсом просьбу Генеральной прокуратуры Украины к правоохранительным органам Нидерландов взять у его подзащитного образцы голоса.

Свое мнение он высказал в эфире телеканала News One, сообщает Интерфакс-Украина.

"Как можно делать такие заявления и запросы, если взятие образцов голоса – это вспомогательная дополнительная процедура, которая применяется, когда проводится экспертиза. А экспертизу они завершили и сами говорили о том, что есть заключение экспертного института при СБУ, что 28 декабря 2017 года экспертиза завершена и она подтвердила подлинность разговора между Курченко и Дангадзе (Северион Дангадзе -соратник Саакашвили, его подозревают в посредничестве при переговорах с олигархом Сергеем Курченко)", - сказал Чернолуцкий.

Он указал, что экспертиза института СБУ была, по мнению защиты Саакашвили, сфабрикована и проведена с большим количеством нарушений, а главное – не была исследована возможность монтажа аудиозаписи.

Чернолуцкий отметил, что соглашаться на такую процедуру или нет - это личное право Саакашвили. "С точки зрения процессуальных прав и действий это уже выглядит, и будет выглядеть незаконно", - подчеркнул он.

24 февраля заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин сообщил о направлении в Голландию международно-правового поручения, в рамках которого голландской власти предлагается отобрать у Саакашвили образцы его голоса.

В ответ на это Саакашвили заявил о готовности вернуться в Украину.

В декабре генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили получил от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергеем Курченко $0,5 млн на свою деятельность в Украине и продемонстрировал аудиозапись в подтверждение своих слов. Саакашвили заявил, что не знаком с Курченко. Его соратники и адвокаты утверждают, что обнародованные записи – это монтаж.

Инкриминируемая Саакашвили ч.2 ст.256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Решением суда Саакашвили был помещен по ночной домашний арест, срок которого истек в ночь с 5 на 6 февраля 2018 года.

12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в Киеве и возвращен в Польшу по процедуре реадмиссии, которую его адвокаты называют незаконной. В МВД Украины пояснили, что это была сделано в связи с отсутствием у экс-президента Грузии законных оснований пребывания на территории Украины после незаконного пересечения границы в статусе лица без гражданства. После этого Саакашвили прибыл из Варшавы в Нидерланды, где проживает его семья.