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Это неуважение: Порошенко высказался о предложении Зеленского пригласить Тимошенко стать ведущей дебатов

5 апреля, 10:00
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Это неуважение: Порошенко высказался о предложении Зеленского пригласить Тимошенко стать ведущей дебатов - фото

REUTERS/Gleb Garanich

Порошенко считает неуважением к Тимошенко предложение Зеленского стать ведущей дебатов

Президент Украины Петр Порошенко назвал легкомысленным обращение шоумена Владимира Зеленского к лидеру Батькивщины Юлии Тимошенко с предложением стать модератором дебатов кандидатов во втором туре президентских выборов.

По мнению Порошенко, такое предложение является неуважением как к самой Тимошенко, так и к ее избирателям.

"Я считаю, что подобное пренебрежительное и легкомысленное обращение – это неуважение к политику - Юлии Владимировне Тимошенко, которая заняла третье место. И, кстати, неуважение к ее избирателям, потому что более двух с половиной миллионов граждан проголосовали за Юлию Владимировну", - сказал он.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.

В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского.

После этого Зеленский предложил Юлии Тимошенко быть гарантом "честных правил" предстоящих дебатов.

Теги:   Дебаты Владимир Зеленский Юлия Тимошенко Петр Порошенко

Спецтема   Выборы президента Украины

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