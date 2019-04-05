Это неуважение: Порошенко высказался о предложении Зеленского пригласить Тимошенко стать ведущей дебатов
Президент Украины Петр Порошенко назвал легкомысленным обращение шоумена Владимира Зеленского к лидеру Батькивщины Юлии Тимошенко с предложением стать модератором дебатов кандидатов во втором туре президентских выборов.
По мнению Порошенко, такое предложение является неуважением как к самой
Тимошенко, так и к ее избирателям.
"Я считаю, что подобное пренебрежительное и легкомысленное обращение – это неуважение к политику - Юлии Владимировне Тимошенко, которая заняла третье место. И, кстати, неуважение к ее избирателям, потому что более двух с половиной миллионов граждан проголосовали за Юлию Владимировну", - сказал он.
Напомним, шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.
Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.
В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского.
После этого Зеленский предложил Юлии Тимошенко быть гарантом "честных правил" предстоящих дебатов.