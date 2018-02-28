Это историческая победа. Порошенко прокомментировал решение Стокгольмского арбитража

Президент Украины Петр Порошенко назвал решение Стокгольмского арбитража по делу НАК Нафтогаз Украины против российского Газпрома "исторической убедительной победой".

Украинская компания получила окончательное решение Стокгольмского арбитража, согласно которому Украина выиграла $4,63 млрд, которые Газпром должен компенсировать за прошлые периоды.

"Это настоящая победа... Это историческое решение по защите национальных и финансовых интересов Украины", - заявил глава государства во время встречи с командой Нафтогаза.

По его словам, $2,56 млрд с $4,63 млрд, которые должен выплатить Газпром, будут немедленно зачислены в бюджет Нафтогаза. Остальные будут использованы для оплаты за газ, потребленный в 2014 году.

"Это очень большая цифра. Она значительно больше, чем задолженность за газ, который мы отбирали в 2014 году. Это фактически означает, что Газпром должен выплатить в пользу Нафтогаза чуть более $2,5 млрд", - добавил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев..

Напомним, что Нафтогаз добился компенсации в сумме $4,63 млрд за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита.